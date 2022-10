Covid-19. Regulador de energia anuncia redução extraordinária da fatura da luz

by eve livesey/getty images

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) avançou com uma revisão extraordinária da tarifa de energia aplicável no mercado regulado que deverá provocar uma diminuição de 3% na fatura de eletricidade dos clientes domésticos.

Em comunicado, a ERSE constata ter observado que "os preços da energia elétrica nos mercados grossistas se têm revelado inferiores à previsão considerada para efeitos da fixação da tarifa de energia aprovada pela ERSE para o ano de 2020, que foi de 58,45 EUR/MWh, apontando as previsões mais recentes para um preço médio de 44,77 EUR/MWh. Simultaneamente, perspetiva-se que esta situação se deva manter face ao momento excecional decorrente da pandemia provocada pela Covid-19".

Como o Expresso já havia noticiado, esse diferencial está a gerar um excedente tarifário que poderia beneficiar nos próximos meses os consumidores de eletricidade. No espaço de um mês os preços dos contratos futuros baixaram 27%, abrindo a porta a descidas na fatura da luz.

"Neste contexto, e visando a adequação da tarifa de energia aplicada aos clientes do mercado regulado à dinâmica de preços dos mercados grossistas, nos termos do mecanismo de atualização automática de preço da tarifa de energia previsto desde a revisão do Regulamento Tarifário de 2019, a ERSE aprova a atualização da tarifa de energia com uma redução de 5 euros/MWh", refere o mesmo comunicado.

Segundo a ERSE, o impacto estimado da atualização da tarifa de energia para os consumidores do mercado regulado é de aproximadamente -3% no total da fatura de eletricidade (com IVA).

Uma família com uma fatura média de 37,6 euros mensais deverá economizar 1,11 euros. Para famílias de maiores consumos, com um gasto mensal de 91,5 euros, a poupança será de 2,92 euros mensais.

As novas tarifas entram em vigor a 7 de abril. Embora se apliquem apenas aos clientes do mercado regulado, o regulador espera que os consumidores do mercado liberalizado também possam ser contemplados por descidas.

"Dada a continuada tendência de descida dos preços no mercado grossista, é expectável que também os comercializadores do mercado liberalizado continuem a refletir essa redução nas suas ofertas comerciais, permitindo que os consumidores do mercado liberalizado também beneficiem de uma descida de preços", refere o comunicado da ERSE.