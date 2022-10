Consumo de eletricidade em Portugal cai 16% desde o início do mês

O consumo de eletricidade em Portugal intensificou esta semana a tendência de queda que se verificou nas últimas semanas, coincidindo com a propagação da pandemia de Covid-19. Segundo os cálculos do Expresso com base nos dados de consumo diário da REN - Redes Energéticas Nacionais, o consumo elétrico do país está agora 16% abaixo do que se verificava no início do mês.

Entre segunda-feira e quarta-feira Portugal consumiu diariamente cerca de 126 gigawatts hora (GWh) de eletricidade, abaixo do nível de 150 GWh que tinha consumido nos primeiros três dias úteis do mês (2 a 4 de março), uma queda de 16%.

Na comparação direta do consumo dos primeiros três dias desta semana com igual período da semana passada a descida de consumo de eletricidade é de 10,5%.

Os dados da REN revelam, por exemplo, que o consumo da passada segunda-feira esteve 11,3% abaixo do volume de eletricidade da segunda-feira anterior. E atingiu o valor mais baixo para dias úteis desde o início do mês.

Na terça o consumo diário apresentou uma redução de 11,8% face a terça-feira da semana passada. Na quarta a descida foi de 8,5%.

Embora possa haver outros fatores a influenciar a variação (como as variações de temperatura), a redução de consumo de eletricidade será sobretudo um reflexo da redução de atividade de diversas fábricas e clientes empresariais, mais do que anulando o acréscimo de consumo doméstico associado ao maior número de cidadãos de quarentena ou em teletrabalho.

Historicamente existe uma correlação entre a evolução da atividade económica e o consumo de eletricidade, que tornou o consumo energético um indicador adicional sobre o andamento da economia, e mais rápido do que as estatísticas oficiais do Produto Interno Bruto.

No passado domingo o Expresso já havia revelado que o consumo dos sete dias anteriores estava cerca de 8% aquém do verificado duas semanas antes.

E não é apenas o consumo de eletricidade que está em queda. Também o consumo de gás natural no país está a sofrer uma redução, embora menos acentuada do que na eletricidade, ao que apurou o Expresso.

O Expresso solicitou ainda à Apetro - Associação Portuguesa das Empresas Petrolíferas dados sobre o consumo de combustíveis nas últimas semanas (segundo o regulador da energia em fevereiro o consumo baixou 6,5%, mas para março não há ainda estatísticas), mas a associação indicou não dispor ainda desses elementos.