Wall Street fecha com fortíssimos ganhos no melhor dia desde 1933

Wall Street fechou hoje com uma subida diária como não se via desde 1933, graças ao otimismo dos investidores quanto à aprovação pelo Congresso norte-americano de um plano de estímulo económico. Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average ganhou 11,37%, para os 20.704,91 pontos. É preciso recuar a 15 de março de 1933 para encontrar sinais de uma subida percentual tão acentuada numa sessão.

O tecnológico Nasdaq valorizou 8,12%, para as 7.417,86 unidades, e o alargado S&P500 avançou 9,38%, para as 2.447,33. "Os investidores estão a aguardar um plano de relançamento económico de grande dimensão para amortecer os efeitos negativos provocados pelo encerramento da economia" norte-americana em plena pandemia do novo coronavírus, comentou Quincy Krosby, da Prudential.

Após dois fracassos no Senado, no domingo à noite e na segunda-feira, republicanos e democratas continuaram a negociar o texto da proposta, cujas ajudas podem ascender a dois biliões (milhão de milhões) de dólares (1,85 biliões de euros). A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, garantiu, em declarações à estação televisiva CNBC, que existia um "otimismo real" em relação a um acordo no Congresso.

As medidas podem incluir uma ajuda financeira às famílias, de até 1.200 dólares por adulto e 500 dólares por criança no caso em que o agregado ganhe menos de 99 mil dólares por ano. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, por seu lado, tinha falado em mil dólares por adulto. O texto prevê também várias medidas para as pequenas e médias empresas, como créditos de 300 mil milhões de dólares.

Mas na opinião da analista da Prudential, "estas medidas não vão resolver tudo". Na opinião de Krosby, "elas vêm em complemento de numerosos programas que a Reserva Federal já avançou (...), com a ideia central de desbloquear o dinheiro tão depressa cano possível". Um sinal encorajador, ainda segundo esta analista, é dado pelo indicador de volatilidade em Wall Street, designado VIX, que recuou fortemente nos últimos dias, o que costuma anunciar um mercado em alta de forma sustentada.

Mas para evitar que a subida desta terça-feira seja apenas fogo de vista, "é preciso que o mercado feche amanhã (quarta-feira) um pouco mais alto do eu está à espera", concluiu, sem quantificar.