Parlamento Europeu comunica primeira morte por covid-19 e oferece apoio psicológico aos funcionários

O Parlamento Europeu (PE) informou esta segunda-feira os funcionários que um "colega tinha falecido de covid-19". Sem detalhes sobre sexo, idade ou antecedentes de saúde, foi comunicado que se trata de um colaborador externo ligado ao departamento de informática.

"As nossas condolências à família e colegas", é dito num e-mail interno, a que o Expresso teve acesso, onde é garantido "apoio psicológico" aos amigos e colegas do mesmo departamento (DG ITEC). Um apoio que é oferecido também a todos os funcionários que necessitem, tendo em conta o crescente número de casos: "Cada vez mais colegas são confrontados com casos de covid-19 entre membros da família e amigos, e alguns estão também doentes", diz o comunicado.

O PE organiza esta quinta-feira uma sessão plenária, mas os eurodeputados que não estão em Bruxelas foram aconselhados a ficar nos seus países, decorrendo a votação por e-mail.

Na Bélgica foram já registados mais de 3.700 casos do novo coronavírus, mas os números serão maiores, uma vez que nem todas as situações suspeitas são testadas, ao contrário do que acontece com os casos mais graves e que envolvem profissionais de saúde, que são todos testados. Já morreram 88 pessoas naquele país.