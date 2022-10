Covid-19. Pandemia “está a acelerar”, alerta OMS

A pandemia do coronavírus “está a acelerar”, alertou esta segunda-feira o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O alerta da organização é feito numa altura em que os casos de infeção estão acima do 350 mil e o número de mortes ultrapassou os 15 mil em todo o mundo.

“Foram necessários 67 dias desde o primeiro caso reportado para se chegar aos 100 mil casos, 11 dias para os segundos 100 mil, e apenas quatro dias para os terceiros 100 mil”, acrescentou.

“Precisamos de unidade entre os países do G20 que detêm mais de 80% do PIB global. Se não dermos prioridade à proteção dos trabalhadores de saúde, muitas pessoas vão morrer porque o profissional de saúde que poderia salvar-lhes as vidas está doente”, disse ainda.

“Podemos mudar a trajetória da pandemia”, sublinhou, no entanto, o diretor-geral da OMS.

O diretor executivo dos programas de emergência da OMS, Mike Ryan, já tinha dito na sexta-feira: “Olhemos para o que se está a passar nalguns sistemas de saúde em todo o mundo. Vejamos as unidades de cuidados intensivos completamente sobrecarregados. Os médicos e enfermeiros totalmente exaustos. Isto não é normal.”