Hovione passa a produzir gel desinfetante na sua fábrica de Loures

A farmacêutica portuguesa Hovione decidiu dedicar uma das linhas de produção da sua fábrica em Loures à produção de gel desinfetante, feito de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e tendo como finalidade a doação desse produto a entidades públicas nacionais, hospitais e outras organizações que dele necessitam.

"Com esta iniciativa a Hovione ajuda a responder à necessidade de preencher as falhas de fornecimento de gel desinfetante no país, em particular nas unidades de saúde e outras entidades oficiais diretamente envolvidas na contenção da pandemia Covid-19", refere a Hovione em comunicado.

A empresa assegura que o gel desinfetante produzido na Hovione não será comercializado ou fornecido a grossistas ou ao público, mas entregue diretamente a instituições que farão a sua própria distribuição interna.

"Começámos por produzir este gel em Macau, onde temos uma fábrica, porque esgotou no território e precisávamos de proteger os nossos colaboradores. Estamos a fazer o mesmo em Portugal", explica Guy Villax, director-geral da Hovione.

"Trata-se de uma doação da Hovione num momento em que Portugal inteiro deve mobilizar-se para ajudar a reduzir o impacto e a propagação do Covid-19", acrescenta o gestor.