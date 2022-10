EUA. Trump “perdido” na luta contra o coronavírus

No início era o “embuste”. Uma estratégia dos inimigos para o “fragilizarem”. Convencido das suas certezas, o Presidente dos Estados Unidos pediu “calma”. “Esta coisa irá passar com o bom tempo. Como um milagre”, disse Donald Trump, recentemente, à saída do seu resort de luxo, na Florida. “Até 1 de abril estaremos a salvo.”

A escolha do Dia das Mentiras para o fim da pandemia do novo coronavírus foi reveladora e os poderes autárquico e estadual agiram como se não tivessem ouvido o chefe de Estado. Exigiram da Casa Branca que acionasse todos os pacotes de ajuda e que fornecesse testes de diagnóstico e ventiladores. Prova disso, as megacidades costeiras, de Nova Iorque a São Francisco, aconselharam medidas de isolamento voluntário e decretaram quarentenas. Em alguns casos, a guarda nacional desceu à rua para impedir o caos.

