Covid-19. Ajudar os mais pobres e vulneráveis é urgente. Saiba como fazê-lo

A Comunidade Vida e Paz lançou um apelo.

São precisas máscaras, luvas, desinfectante, lixívia, leite, fiambre, queijo, mortadela, manteiga, compotas, enlatados, cereais. Os mais vulneráveis estão ainda mais vulneráveis. E os voluntários que habitualmente ajudam os sem abrigo também são em menor número, tendo em conta que alguns são doentes de risco.

As ofertas devem ser feitas na sede na Rua Domingos Bomtempo, nº 7, em Lisboa.

Na capital, a organização costumava apoiar 430 pessoas e acompanhar a reabilitação de 265 pessoas. Mas o número aumentou.

No início da semana o número de refeições que a organização assegurava era de 400, mas neste momento o número é já de 500 pessoas.

Como dá conta a reportagem do Expresso de sexta-feira, que pode ler AQUI, ficaram fora de porta "os Invisíveis, inaudíveis". O fecho de cafés e restaurantes levou também as esmolas e as ajudas.