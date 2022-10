Alemanha prepara estímulo económico de 356 mil milhões de euros

Será um plano sem paralelo nos anos recentes na vida da Alemanha: o Governo de Angela Merkel tem em cima da mesa um pacote de estímulos à economia do país no valor de 356 mil milhões de euros, avança o "Financial Times".

Segundo o jornal, esse pacote, que representa 10% do Produto Interno Bruto (PIB) alemão, será discutido na próxima segunda-feira, como resposta à crise económica provocada pela pandemia de Covid-19, que tornou a Alemanha um dos países do mundo com mais infeções, apenas atrás da Itália, China e Espanha.

O novo plano marca o fim de um período de seis anos de disciplina orçamental, mas é visto pelo Governo de Angela Merkel como a única resposta para manter a economia a funcionar.

Segundo o "Financial Times", a Alemanha deverá ter de se financiar em 356 mil milhões de euros para pôr o plano em marcha, que incluirá um reforço orçamental de 156 mil milhões de euros para 2020, 100 mil milhões de euros para um fundo de estabilização que irá comprar participações em empresas em dificuldade e outros 100 mil milhões de euros que serão postos à disposição do banco de desenvolvimento KfW para resolver problemas de tesouraria das empresas alemãs.