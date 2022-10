Covid-19. Dia lança campanha para super heróis com amigos

O apelo no cartaz é direto: " Ser um Super Herói é ajudar um amigo" e “Ajudar um amigo” é o nome de uma campanha que a rede de lojas do grupo Dia (Minipreço) está a lançar com o objetivo de reforçar temporariamente as suas equipas em Portugal.

Ao Expresso, o gabinete de relações exteriores da Dia em Portugal confirmou o lançamento desta campanha a pensar em "trabalhadores dos sectores da restauração, turismo, hotelaria, entre outros, que estão a passar um momento difícil devido ao surto de COVID-19".

"Neste âmbito, pedimos a todos os colaboradores que nos refiram amigos ou familiares que tenham interesse em trabalhar de forma provisória na DIA, bastando para isso enviar o CV para o endereço de email: recrutamento.pt@diagroup.com.", refere o grupo numa resposta enviada por escrito.

E acrescenta que a ação vai ser intensificada e amplificada colocando cartazes em lojas para que os clientes possam, também eles, identificar familiares ou amigos que necessitem de apoio neste fase e estejam em condições de trabalhar nas nossas lojas ou Centros de Distribuição"

Com 576 lojas e 3 centros de distribuiçao no país, o grupo emprega, atualmente em Portugal 3.400 pessoas e considera ter uma dispersão geográfica que permite ser "um apoio ativo às populações".

A forma como a contratação vai ser feita passa por uma "avaliação em função das necessidades identificadas em cada ponto do país". acrescenta a cadeia de distribuição que tem atravessado uma fase difícil em Espanha,