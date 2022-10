Covid-19. Os portugueses têm agora uma missão: “achatar a curva”

A evolução do número de pessoas infetadas numa epidemia é representada por uma linha num gráfico. Se o vírus caminhar livremente na população, essa linha vai fazer uma curva muito alta e muito acentuada num curto intervalo de tempo. Isso significa que a doença se está a espalhar por muita gente e muito depressa. Mas se o contágio for mais lento, essa linha vai ser mais baixa e mais ‘achatada’ ao longo de mais tempo. E é precisamente essa a missão que a população tem em mãos neste momento: achatar a curva (ou #flattenthecurve, em inglês), evitando o contacto social e ficando em casa para travar a velocidade do contágio.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler