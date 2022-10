Costa resiste a estado de emergência para que a “vida continue”

António Costa já escolheu o lado em que está na discussão sobre se deve ou não declarar-se o estado de emergência no país. Para o primeiro-ministro a crise será tão longa - pelo menos até ao final de Maio - que medidas restritivas tão agressivas punham em causa o resto da vida, ou seja, os empregos e o rendimento. Na entrevista ao Jornal da Noite da SIC, António Costa esteve sempre num limbo entre a necessidade de explicar que é preciso manter a contenção e o distanciamento social, para controlar a propagação do vírus e tirar pressão do SNS, e por outro a manutenção dos rendimentos e do emprego. "As medidas têm de ir sendo tomadas em função da necessidade de cada dia. Mas é necessário também que a vida continue", disse. Mais tarde, houve uma frase que acabaria por ficar a meio, mas que diz muito da decisão política que Costa tem em cima da mesa: "Se tudo pára..."

