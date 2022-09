Covid-19. Três cenários para a evolução da epidemia em Portugal

Há exatamente 14 dias, Jorge Buescu, professor do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, partilhou um texto na internet que se tornou viral. Dizia que era preciso “acabar de vez com o vírus da corona-histeria” e, citando dados internacionais, passava uma mensagem tranquilizadora. A recuperação iria ser praticamente plena. Hoje, Buescu está fechado em casa em isolamento profilático. E está muito preocupado: “Neste momento, precisamos de um milagre.”

O que o fez mudar de opinião foram os números. Durante uma semana, a pedido do Expresso, mergulhou nos dados da Organização Mundial da Saúde, Direção-Geral da Saúde (DGS) e Instituto Nacional de Estatística. Foi acompanhando e recolhendo informações sobre o que se passava na China, Itália, França, Alemanha e Espanha.

