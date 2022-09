Covid-19. S. João dá primeira alta a um infetado

Um dos primeiros casos de Covid-19 confirmados no Hospital de S. João teve alta esta quinta-feira, disse ao Expresso fonte hospitalar. O primeiro paciente curado em Portugal foi a segunda pessoa que deu entrada no estabelecimento hospitalar com teste positivo.

O Expresso sabe que o doente teve dois testes consecutivos negativos num intervalo de 24 horas, acrescentou a mesma fonte sobre este paciente, que tem entre 50 e 60 anos.

O paciente teve alta depois de apresentar "melhorias sintomáticas" e estar sem febre há três dias.

A alta deste paciente surge um dia depois de a OMS ter declarado pandemia, num momento em que Portugal regista 78 casos e há quase 5.000 pessoas em vigilância.

No mundo, foram registados 124 mil casos de infeção e há 68 mil pessoas recuperadas.