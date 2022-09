Covid-19. CDS pressiona Governo para antecipar férias escolares da Páscoa. Decisão é conhecida esta quarta-feira

O grupo parlamentar do CDS-PP pediu ao Governo que "antecipe o período de férias escolares da Páscoa" como medida para prevenir a propagação da epidemia de Covid-19, comunicando "imediatamente às escolas" a alteração do calendário letivo.

De acordo com um projeto de resolução que vai ser entregue esta quarta-feira na Assembleia da República, a que a agência Lusa teve acesso, a bancada parlamentar centrista refere que "o risco de contágio pelo novo coronavírus tem vindo a aumentar continuamente", sublinhando que em Portugal "estão já confirmados 41 casos".

Os centristas consideram que a "ameaça de esta epidemia" evoluir para uma "pandemia é cada vez mais real".

O grupo parlamentar liderado por Telmo Correia sublinha que, devido à "transmissão tremendamente rápida" que a Covid-19 está a ter, é justificada a antecipação "com urgência" do período de férias escolares da Páscoa.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.

Conselho Nacional de Saúde Pública decide medidas de contenção

O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) reúne-se esta quarta-feira para discutir medidas de contenção do surto de Covid-19, doença que tem 41 casos confirmados em Portugal, como a possibilidade de antecipação das férias escolares da Páscoa.

O primeiro-ministro, António Costa, disse na terça-feira que seja qual for a posição que o CNSP tomar, "generalizar o encerramento das escolas" ou manter a opção de apenas encerrar aquelas onde "há focos de infeção e riscos de contaminação", o executivo tomará "imediatamente" essa medida.

O funcionamento dos principais museus, e o seu possível encerramento, está também na agenda da reunião do Conselho.

"Adotaremos as medidas que os técnicos considerem ser justificado adotar. Não podemos ter cada um a sua opinião. Estamos a falar de uma matéria que não é de opção política. É uma questão em que os políticos devem agir em função da melhor informação técnica disponível", disse Antonio Costa na terça-feira.

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) tornaram pública a posição de que irão aguardar e agir em conformidade com as decisões do CNSP sobre um eventual encerramento de estabelecimentos de ensino superior.

A ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou, em conferência de imprensa na terça-feira, que a reunião do CNSP servirá também para avaliar a evolução epidemiológica das infeções com o novo coronavírus, que provoca a Covid-19.

Antes da reunião do CNSP, Marta Temido será ouvida na comissão parlamentar de Saúde em audição regimental sobre Política Geral de Saúde.