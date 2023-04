Loading...

Clube Expresso “Junte-se à conversa”: Donald Trump continua a marcar a agenda americana. Até quando?

O “Junte-se à Conversa” desta semana procurou respostas para as dúvidas em torno do caso que faz de Donald Trump o primeiro ex-Presidente dos EUA a ser acusado criminalmente. E este pode muito bem ser apenas o início de um longo processo. Até onde podem ir as acusações? Que efeito têm nas ambições políticas do ex-Presidente? E como reagem os movimentos populistas, inclusive em Portugal? O tema esteve em debate com os jornalistas Paula Santos e Pedro Cordeiro, em mais uma iniciativa do Clube Expresso, onde todas as semanas convidamos os nossos leitores a conversar com a redação

