Clube Expresso “Junte-se à conversa”: Será que a queda do PS na sondagem é irreversível? E o que deve fazer Montenegro em relação ao Chega?

A nova iniciativa do Expresso juntou esta semana leitores assinantes do jornal, o diretor-adjunto Martim Silva e as editoras de Política do Expresso, Eunice Lourenço, e da SIC, Cristina Figueiredo, para dissecarem os resultados da sondagem do ICS e ISCTE para o Expresso e a SIC. Aqui se falou de Costa, de Montenegro, de Marcelo, de Ventura… e até de Passos Coelho

Há 16 minutos