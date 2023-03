Loading...

Clube Expresso “Junte-se à conversa”: o Governo está a saber reagir à crise? O debate com os assinantes do Expresso

Inflação, habitação e Função Pública são os temas que estiveram em destaque esta semana no debate com os nossos assinantes, em mais uma edição da iniciativa “Junte-se à conversa”, que contou com a participação do diretor João Vieira Pereira e dos diretores-adjuntos Martim Silva e Paula Santos. O Expresso convidou os leitores que nos seguem todos os dias a dar a sua opinião e a colocar questões sobre os assuntos que marcam a atualidade. Ora espreite, se não teve oportunidade de assistir ao vivo. O “Junte-se à conversa”, um projeto do Clube Expresso, regressa na próxima semana

Há uma hora