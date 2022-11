São Martinho: seis restaurantes no Alentejo para cumprir a tradição de provar o vinho

O dia de São Martinho, que se celebra a 11 de novembro, é consagrado ao fruto típico da época, a castanha, mas a tradição dita que se acompanhe com o vinho novo, fruto da colheita do ano. A partir do guia Boa Cama Boa Mesa 2022, conheça seis restaurantes alentejanos onde o néctar de Baco ocupa lugar de destaque, perfeitos para cumprir o ritual.

Restaurante Herdade do Esporão

O produto local é valor acrescentado neste restaurante da Herdade do Esporão e recentemente distinguido fora de portas. Adicione-se o que a terra dá, de acordo com a demanda das estações do ano. As hortas, de verão e de inverno, contribuem para o dia a dia às mãos de quem prepara e cozinha cada alimento com o rigor e o respeito devidos. A região está igualmente representada na ementa, em prol dos produtores dos arredores. Tudo é aproveitado ao máximo – os legumes, até ao caule; a fruta, até ao caroço; o peixe, até às entranhas; a carne, até ao tutano. Fermentados, caldos, molhos e demais proveitos são fulcrais para a equipa liderada pelo chef Carlos Teixeira, em benefício de uma cozinha sustentável e da prática do desperdício zero. O pão, feito a partir de massa-mãe e levedura lenta, também. À mesa, a escolha divide-se entre a ementa e os dois menus de degustação. A harmonização vale-se – e muito – dos vinhos produzidos nesta propriedade vinhateira, comprada em 1972 por José Roquette. Brindemos aos 50 anos da Herdade do Esporão! Preço médio €65

Herdade do Esporão, Reguengos de Monsaraz Tel. 266509280

rodrigo simões cardoso

The Folly

É um dos mais icónicos restaurantes de Estremoz, já que reúne comida, vinhos e cultura num único espaço. Comece com um copo de vinho no bar, enquanto aguarda pela sua mesa no The Folly. Na hora de decisão, opte pela “Cabeça de xara” ou o “Camarão kataifi”, exemplares da influência de cozinhas do mundo, para partilhar. “Tosta de bacalhau fresco” e “Naco da vazia” são sugestões a considerar. Harmonize com os vinhos desenvolvidos na adega deste produtor e termine com “Chocolate e pimenta preta”. Preço médio €35

Rua General Norton de Matos, Estremoz Tel. 268332172

Adega Velha

O aliviar da pandemia fez regressar à porta, junto às pipas que servem de mesa, e à taberna, antecâmara do restaurante, as forças vivas do cante, que dão alegria a quem chega. As enormes talhas são outras imagens da Adega Velha. Serve apenas pratos típicos, da “Sopa de cação” às “Migas com carne de alguidar”, passando pelo “Cozido de grão” e a emblemática “Perdiz à Adega Velha”. Para uma experiência completa, peça vinho da casa e uma fatia de “Rançoso”. Preço médio €20

Rua Joaquim José Vasconcelos Gusmão, 13, Mourão Tel. 266586443

Adega Típica 25 de Abril

“Vinho é poesia engarrafada”, lê-se nas paredes desta típica casa alentejana, ainda com as talhas onde se produzia vinho, os chocalhos e objetos agrícolas. Peça um vinho de talha a condizer para regar a refeição, que inicia com paio, presunto, queijo, pão alentejano e os “Torresmos do rissol” ao fim de semana. O destaque da Adega Típica 25 de Abril são os grelhados de porco preto, com batata frita, salada ou migas. No final, a “Sericaia” ou o “Pudim de requeijão com amêndoas”. Espreite a Wine House em frente. Preço médio €15

Rua da Moeda, 23, Beja Tel. 284325960

Adega Restaurante País das Uvas

Escritos posterizados pelos clientes cobrem as talhas na sala de refeições da Adega Restaurante País das Uvas. Há mais de 15 anos que aqui se produz vinho de talha e se serve gastronomia regional. Os espargos e as “Cilarcas com ovos”, a “Carne d’alguidar”, com batatas fritas e migas de espargos, o “Cozido de grão”, o “Ensopado de borrego” e o “Entrecosto no forno” são especialidades. Visite a Cella Vinaria Antiqua e a nova destilaria, criada para produzir medronhos e aguardentes. Preço médio €15

Rua General Humberto Delgado, 19, Vila de Frades, Vidigueira Tel. 284441023

Quinta do Quetzal

O menu de degustação, de nove momentos da Quinta do Quetzal é uma opção a considerar por quem não teme fazer longas viagens gastronómicas à mesa. Se a escolha recair na carta, são de enaltecer os “Pastéis de massa tenra recheados com Queijo de Serpa e espinafres”, o “Polvo assado” e o “Lombinho de porco alentejano”, sugestões reveladoras da dedicação do chef João Mourato a esta casa, com horta biológica, avistada da enorme varanda deste restaurante, de onde também a vista alcança parte da vinha. Preço médio €30

Quinta do Quetzal, Estrada das Sesmarias, Vidigueira Tel. 284441618