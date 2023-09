Trilhos, lagoas e experiências radicais em Castro Laboreiro, a mais antiga aldeia de Melgaço

Em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês, Castro Laboreiro é a maior e mais antiga aldeia do concelho de Melgaço, uma das Aldeias de Portugal e finalista das 7 Maravilhas de Portugal. Inverneira, onde os pastores se refugiavam com os animais nas estações mais frias, graças à baixa altitude, é reconhecida por ter um dos mais ricos patrimónios pré-históricos do país, com dólmenes e cistas como principais protagonistas, mas também fornos comunitários e moinhos. No seu cartão de apresentação aparecem, inevitavelmente, a raça autóctone de cães, utilizada para defender os rebanhos do Lobo Ibérico, as pontes que se cruzam no rio Laboreiro, as cascatas e lagoas, paraísos para dias de descanso ou de aventura, e o Alvarinho.

Palmilhar o Trilho Castrejo

São cerca de 17 quilómetros de um trilho de pequena rota que permite conhecer os antigos caminhos que ligavam as brandas, aldeias de maior altitude, às inverneiras, mais baixas, como as de Barreiro, Assureira, Curveira, Bico, Cainheiras e Varziela, que este percurso atravessa. Observe a fauna e flora da região ao longo do percurso (PR3 MLG). Viver experiências radicais inesquecíveis

Se o espírito de aventura faz parte da sua identidade, vale a pena explorar a variedade de atividades que Montes de Laboreiro, empresa de desporto aventura e alojamento, organiza: deep canyoning, uma caminhada com obstáculos ao longo do Rio Laboreiro, que inclui a descida de quatro cascatas, saltos para lagoas e banhos em piscinas naturais, arvorismo, canoagem, escalada e passeios com pastores são algumas das sugestões. Com a Gerês Holidays pode também passear de jipe pelo planalto de Castro Laboreiro, com direito a observação de animais selvagens e vestígios megalíticos.

Nadar em lagoas, piscinas e cascatas

Quando as temperaturas altas se fazem sentir, um mergulho pode ser revigorante. Por isso, locais como o Poço do Contador, a poucos metros da Aldeia de Pontes, a piscina natural junto à Porta de Lamas de Mouro, e a Cascata do Pântano de Pontes são de paragem obrigatórios.

Regressar à época romana A Ponte da Cava da Velha, ou Ponte Nova, é uma das representações da ocupação romana em Castro Laboreiro e um dos ex-líbris da região. Erigida sobre o rio Laboreiro por volta do século I e adaptada na época medieval, é Monumento Nacional desde 1986. Também o Castelo de Castro Laboreiro, classificado como Monumento Nacional, e a Necrópole Megalítica, com várias dezenas de monumentos, a maior da Península Ibérica. Os principais marcos históricos de Castro Laboreiro estão perpetuados no Núcleo Museológico de Castro Laboreiro, instalado na sede da antiga Fábrica de Chocolates de Caravelos, que pode ser visitado. No final, espreite a casa anexa à sede, uma réplica de uma habitação na segunda metade do século XX. Atravessar a Porta de Lamas de Mouro

É uma das cinco portas que se abrem para o Parque Nacional da Peneda-Gerês. Mas não literalmente. São centros informativos que têm como objetivo divulgar os valores do parque, neste caso, assentes na temática do Ordenamento de Território. Tem uma exposição permanente sobre o contexto histórico-geográfico desta área e uma zona de lazer com espaços de recreio, banho e merendas para um dia bem passado.



Dormir e comer entre a natureza

Moinhos do Poço Verde

O restauro de dois moinhos que pertenciam a uma antiga fábrica de chocolate deu origem a este alojamento peculiar no meio da natureza. Há riacho à porta para molhar os pés, muitas árvores e um silêncio que obriga a “desligar”. Aproveite-o bem. Lugar da Vila, Castro Laboreiro. 913908714. Ecotura Country House

Esta casa de montanha construída no início do século XX funciona como turismo rural e tem um vasto espaço exterior, onde pode fazer refeições ou apenas relaxar a ouvir o chilrear dos pássaros. Os proprietários também organizam experiências, como passeios equestres ou programas de etnobotânica. Lugar do Queimadelo, Castro Laboreiro. 967442217. Aldeia de Pontes

Esta aldeia, desabitada há mais de 15 anos, tem sido recuperada, com casas adaptadas para turismo. Totalmente equipadas, são o ponto de partida para explorar o Parque Nacional da Peneda-Gerês. Aldeia de Pontes, Castro Laboreiro. 939508465. Hotel Miracastro

O restaurante do hotel, localizado no coração da freguesia, é um local incontornável de bem comer. Privilegiam-se as carnes, como a vitela castreja assada no forno, o bacalhau e o vinho Alvarinho. Castro Laboreiro. 251460020. Miradouro do Castelo

Recentemente remodelado, com uma sala com vista para a montanha, este é o restaurante mais antigo de Castro Laboreiro e da sua cozinha continuam a sair os pratos mais tradicionais. Bacalhau, cabrito e bucho doce, à sobremesa, são especialidades da casa. Castro Laboreiro. 251465469.