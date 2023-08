À descoberta de Cortes do Meio, a Capital das Piscinas Naturais

Na vertente sul da serra da Estrela, a 15 km da Covilhã, a aldeia deve o nome aos abrigos em pedra - os cortes -, com telhado em colmo, onde pastores e gado se resguardavam. Apesar de muitas das piscinas naturais de Cortes do Meio serem inacessíveis de carro, o que as torna ainda mais selvagens e pouco frequentadas, o esforço da caminhada a pé vale a pena, se o que procura é mergulhar em comunhão com a natureza e a tranquilidade. De bicicleta, aventure-se pelos trilhos da Rota da Broa, que percorrem vários moinhos e termine, com glória, junto ao forno comunitário de onde sai broa quentinha. Siga a rota de descoberta de Cortes do Meio, a Capital das Piscinas Naturais, uma afirmação já devidamente registada:

Sentir a frescura das águas da montanha

Chama-se Poço do Funil e é considerado pela maioria dos locais a mais bonita piscina de Cortes do Meio. O acesso não é fácil, só se faz a pé e durante cerca de 1,5 km, sempre a subir, a partir do centro da aldeia. Muna-se de energia e vontade e ponha-se a caminho. À chegada depare-se com um poço de águas cristalinas e uma pequena cascata, de onde pode mergulhar em segurança. No local existe também um pequeno espaço de lazer, bem conservado, com sombras para descansar. No território da freguesia estão Identificadas uma dúzia – mas são muitas mais – piscinas naturais, que se formaram ao longo da ribeira de Cortes. Grande parte das 12 piscinas naturais já identificadas contam com trilhos devidamente assinalados, que podem ser percorridos a pé ou de bicicleta, como a Rota das Pontes e a Rota da Broa das Cortes. O poço da Monteira é a única piscina natural que tem um extenso relvado, bar e casas de banho. Pode consultar o mapa das piscinas naturais na página da Junta de Freguesia de Cortes do Meio.

Canyoning na ribeira

Descobrir os desfiladeiros, as gargantas, os poços e os tesouros escondidos da ribeira de Cortes é o convite da Desafios de Inverno (tel. 961825045), empresa dedicada ao desporto de natureza na serra da Estrela ao longo de todo o ano. Durante a estação quente, de agosto a outubro, organiza passeios repletos de adrenalina num convite à aventura: pode saltar para piscinas de água cristalina, descer em rapel por paredes de granito e quedas de água, deslizar em tobogã, nadar pelo curso de água ou simplesmente a caminhar no leito da ribeira.

Azenhas e levadas, a pé ou a pedalar

Percurso circular de quase 8 km ao longo da ribeira de Cortes, a Rota das Pontes permite descobrir azenhas, levadas, poços e piscinas naturais. Observe a Ponte Velha, de possível origem romana, símbolo de passagem de muitos pastores que encaminhavam e alguns ainda encaminham os rebanhos pela montanha. De bicicleta, a Rota da Broa explora 36 km de trilhos, alguns com a exigência elevada e própria do traçado montanhoso. Desfrute da panorâmica para aldeias como Bouça e Cortes de Baixo e termine, com glória, junto ao forno comunitário de onde sai broa quentinha.

Provar a broa no formo comunitário

Continua a ser um dos segredos mais saborosos e bem guardados da aldeia. Todas as quintas-feiras, logo pela manhã, é posta à venda, quentinha, acabada de sair do forno, a típica broa das Cortes, que outrora saciava a fome a pastores e operários e hoje é confecionada unicamente pela octogenária Julieta Soares no forno comunitário da aldeia.