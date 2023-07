Em passeio por Santa Susana, uma das mais bonitas aldeias do Alentejo

Erguido em ruas desenhadas a régua e esquadro, a origem deste lugar, no concelho de Alcácer do Sal, está associada aos trabalhadores agrícolas que, no século XX, aqui fixaram residência com as respetivas famílias. Dizem os antigos que este terá sido o primeiro local da região onde as casas caiadas de branco ganharam contorno azul. O enquadramento e cuidado na preservação do casario vale-lhe, por isso, frequentes vezes, o epíteto de “aldeia mais bonita do Alentejo”. Eis o ponto de partida para descobrir a igreja matriz e a ponte barroca submersa, e explorar a albufeira do Pego do Altar, cuja água é utilizada para o regadio agrícola e para os arrozais em redor. Deixe-se desafiar pelas atividades aquáticas, mergulhar nas águas serenas da barragem, percorrer os trilhos e, simplesmente, preguiçar. Termine com um piquenique neste paraíso bucólico, que alberga um templo budista. Visite as adegas vizinhas e Alcácer do Sal, com paragem para provar o receituário desta região, entre a terra e o mar.

Foto: Município de Alcácer do Sal

Mergulhar nas águas calmas e refrescantes do Pego do Altar

Chegada a hora do mergulho, essencial para fazer frente às altas temperaturas estivais, opte pelas águas calmas e refrescantes da barragem do Pego do Altar. Nestas margens localiza-se a praia fluvial homónima. Aproveite para preguiçar e contemplar a paisagem e a avifauna. Garças-reais, águias e falcões são algumas das espécies avistadas nesta lagoa artificial, ladeada pelo montado, profícuo na paisagem recortada pelo azul do céu. Leve o farnel para um piquenique ou reserve mesa no restaurante O Mondina. Atravessar a barragem de pagaia nas mãos

O enorme e sereno espelho de água da barragem do Pego do Altar é o quadro perfeito para um passeio de caiaque. Muna-se da pagaia, equipamento disponibilizado pela Ludyesfera (tel. 917852835), que acompanha esta aventura aquática a que pode associar também uma caminhada, jogos tradicionais e ainda incluir almoço e transporte para o local. O desenho da paisagem típica alentejana, composta por pequenas elevações cravejadas de sobreiros, convida também a momentos de contemplação.

Foto: ApiSS Mel

Olhar e fotografar o céu noturno

Dizem os entendidos que o céu da albufeira do Pego do Altar é perfeito para observar as estrelas e também ideal para praticar astrofotografia. A ausência ou muito reduzida presença de luz artificial neste local, próximo do horizonte, propicia a captação de impressionantes imagens das constelações. Leve a máquina fotográfica e experimente! Ser apicultor por um dia

Ouça o zumbido das abelhas com atenção, conheça o ciclo de vida, descubra como se organizam na colmeia, como manuseá-la, sinta os aromas campestres. Tudo num só dia, durante a visita ao apiário da ApiSS Mel. Termine esta aventura, disponível apenas ao fim de semana, com a prova de produtos apícolas.

Rua António Paulino Faria Claro, Santa Susana. Tel. 968674886 Fazer um retiro espiritual

O centro budista Thubten Phuntsog Gephel Ling privilegia o contacto direto com a natureza, indissociável do ensinamento desta religião. Aproveite para participar ao sábado, às 10 horas, nas aulas de “Meditação para Todos”, e agende visita guiada ao templo desta comunidade, um dos mais altos do mundo ocidental.

Herdade Corte Pereiro, EN 253, Santa Susana. Tel. 912139353

Onde comer:



O Coelho

O receituário alentejano perdura à mesa d’O Coelho Restaurante e Petiscos. Prove a sopa de cação, o choco frito e carne do alguidar com migas, pratos que continuam a fazer as delícias dos comensais nesta casa localizada nas proximidades da albufeira do Pego do Altar.

Rua da Liberdade, 1, Santa Susana. Tel. 265659014 O Mondina

A vista panorâmica do restaurante O Mondina para a albufeira do Pego do Altar serve de aperitivo. Como prato principal, servem-se ensopado de enguias, o coelho frito e o famoso arroz de cabidela, a saborear na esplanada aberta para a lagoa, durante o verão.

Barragem do Pego do Altar, Santa Susana. Tel. 265659119 O Gonçalves

Vale a pena o desvio até ao restaurante O Gonçalves, onde o peixe na grelha é sempre certo na ementa desta cozinha familiar e tradicional aberta há quase 50 anos. Arroz de lingueirão, caldeirada de enguias ou pregado à Bulhão Pato são sugestões a considerar.

Avenida dos Pescadores, Carrasqueira. Tel. 265497763

Onde dormir:



Herdade da Barrosinha

As provas de vinhos são apenas o pretexto, para esmiuçar o portefólio vínico da Herdade da Barrosinha, que dispõe de um hotel, com 37 quartos, seis vilas e uma casa de campo. Saboreie os petiscos da Taberna, de traça original e, antes da despedida, passe pela loja de vinhos.

Herdade da Barrosinha, Alcácer do Sal. Tel. 265619140 Cucumbi

Passeie a pé ou de bicicleta pela propriedade, de canoa na charca e mergulhe. Faça ioga e dê azo à criatividade na oficina de olaria. Leve os miúdos a conhecer a horta e os pomares, e as galinhas da Herdade Serra dos Mendes. Escolha um dos sete quartos e relaxe.

Herdade Serra dos Mendes, Barrancão, Santa Susana. Tel. 968610688 Monte do Olival

Mergulhe na piscina aquecida e respire o ar do Alentejo nos trilhos assinalados no Monte do Olival, agroturismo composto por quatro alojamentos.

Monte do Olival, Alcácer do Sal. Tel. 934846717