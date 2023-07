Grátis com o Expresso: 10 destinos no Algarve longe das multidões

Começar a viagem em São Marcos da Serra

Pequena freguesia rural do concelho de Silves, a vila de São Marcos da Serra é abraçada de várias formas. Fica situada entre províncias, Baixo Alentejo e Algarve, e entre serras, Monchique e Caldeirão. Caracteriza-se por ruas com casas brancas com quintais que seguem o relevo do solo. A partir do adro da igreja do século XVI, tem uma panorâmica sobre o vale da ribeira de Odelouca, principal afluente do rio Arade, que serpenteia todo o flanco oriental do povoado. Especialmente nos dias de verão, aprecia-se a frescura propiciada pelas fontes, localizadas nas duas entradas principais da vila. Descubra este outro Algarve de retiros de tranquilidade, lugar de pastores de ovelhas churras, e do medronho.

Caminhar pelas margens de Odelouca

Contorne o curso da ribeira de Odelouca, ao redor de São Marcos da Serra, entre pomares e vegetação ribeirinha. Passe zonas de cultivo e montado da várzea, cercadas por bosques de sobreiros e medronheiros, que se estendem pelas encostas. Aviste papa-figos, guarda-rios, coelhos, rãs-verdes e relas. No Lagoão, perto da vila, a várzea forma uma extensa área alagada, com vista para a ribeira. O percurso atravessa São Marcos da Serra, onde merece visita a igreja matriz e observação atenta a encantadora chaminé algarvia do século XVII, que é símbolo de uma região.