O campo e o rio à mesa, com vista para Alenquer

Vira-se para a vila e o ambiente é descontraído, ao gosto de refeições tranquilas, em que se saboreiam produtos relevantes para o concelho. O ênfase da carta de vinhos são as referências de Alenquer. Nas propostas mais recentes, destaque para o “Torricado de codorniz”, proteína popular na região. Mantendo a atenção na caça, no restaurante Casta 85 prove o “Javali com castanhas e legumes de inverno”, os peixes e especialidades à base de vitela Mirandesa certificada: em carpaccio, tártaro ou posta tradicional. Preço médio €25.

Casta 85

Largo do Espírito Santo, 31, Alenquer.

Tel. 915 761 911



Horário: das 12h00 às 23h00 (Encerra domingo ao jantar)

