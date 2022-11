Sofisticação e modernidade em Pinhel

O restaurante foi remodelado, alargando a capacidade de acomodação para os dois pisos do edifício, sofisticado e moderno. Outras novidades são a entrada de “Cogumelos silvestres com papada ibérica” e o “Ossobuco de jarmelista certificada com puré de castanhas e legumes” nos pratos principais. O “Molotov com crumble de amêndoa e frutos secos” é outra estreia no menu do restaurante Entre Portas. Há nova chefia na cozinha, Luís Gonçalves. Com mais de 100 referências, a carta de vinhos incide nas propostas Beira IGP. Preço médio €25.

Entre Portas

Largo Ministro Duarte Pacheco, 13, Pinhel.

Tel. 962 026 467

Horário: das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h00 (Encerra domingo ao jantar e segunda-feira)

Uma sugestão Boa Cama Boa Mesa em parceria com o Recheio - Cash & Carry. Fique a par das novidades na página de Facebook