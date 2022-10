Peixe e marisco com vista para as Berlengas

A peixaria à entrada não deixa dúvidas quanto à oferta e frescura do que vai à mesa. Pode fazer ali a sua escolha, ao sabor do que o mar tem para oferecer no dia. Mariscos e peixes dominam a ementa do Profresco – Peixaria e Restaurante, mas há também alguns pratos de carne, poucos, para quem prefere esta opção. Nas entradas, há “Saladinha do mar”, mas também “Croquetes de lula com tinta”. As paredes, todas envidraçadas, oferecem uma vista fantástica para o mar e a ilha da Berlenga. Preço médio €20.

Profresco – Peixaria e Restaurante

Estrada Marginal Norte, km 74,81, Peniche

Tel. 262785186

Horário: das 09h00 às 21h30 (Encerra à terça-feira)

