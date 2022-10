No Fundão, serve-se tradição e inovação

A chef Cláudia Diogo combina tradição e inovação, seja nas ementas especiais ou na carta fixa. Os produtos regionais estão lá, mas sempre apresentados de forma pessoal. Nas Tílias Restaurante, comece pelos clássicos “Fritters de queijo de cabra com pickle de cereja e verdura” e a “Morcela assada com chutney de cebola e laranja” e siga com o “Lombinho de porco com cerejas e castanhas”, a “Perna de pato confitada com molho de frutos silvestres, almôndegas de risoto e Mozarela” ou o “Maranho XL”. Preço médio €20.

As Tílias Restaurante

Rua dos Restauradores, loja B, Fundão.

Tel. 275 772 269

Horário: das 12h00 às 14h30 e das 19h00 às 21h30 (Encerra à terça e quarta-feira)

