Peixes e mariscos com vista para a Ria de Aveiro

Em boa hora o jovem casal Joana Martins e Leandro Mota tomou as rédeas deste clássico, tornando-o num espaço “jovem, marítimo, moderno, descontraído, trendy e versátil”. Se a decoração se aligeirou, a ligação à ria e aos produtos do mar intensificou-se, e cada refeição é um prazer. Na Canastra do Fidalgo comece com as “Ostras da ria de Aveiro”, atreva-se num “Ceviche” de peixe do dia e confie na grelha, para onde vai o que o mar deu na noite anterior. A “Massada de garoupa com gambas e amêijoas” dá consistência. Preço médio €30.

Canastra do Fidalgo

Avenida José Estêvão, 240, Costa Nova do Prado.

Tel. 234 394 859

Horário: das 12h00 às 22h:00 (Encerra segunda-feira)

