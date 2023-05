Benfica vs Braga: Favas com entrecosto ou Bacalhau à Minhota?

Com o campeonato ao rubro, quando faltam quatro jornadas para o fim, o Sport Lisboa e Benfica, primeiro classificado, recebe no Estádio da Luz, sábado, dia 6 de maio, pelas 20h30, o Sporting Clube de Braga, no terceiro lugar e com apenas sete pontos a separá-lo do líder. À mesa o duelo também é aguerrido, com as “Favas com entrecosto” do restaurante Sem Dúvida, com Serafim Morais como capitão, a defrontarem o “Bacalhau à Minhota” do restaurante Arcoense, liderado por Filipa Barroso.

Sport Lisboa e Benfica – “Favas com entrecosto”

Foi em 2008 que abriu portas e desde o primeiro dia que assumiu a filosofia de comida da época, com ingredientes da estação comprados diariamente nos mercados dos arredores. Construiu uma ementa fixa, com especialidades do dia, onde surgem as “Favas com entrecosto” (€12,90), ricas em carne e em enchidos, perfumadas com a salsa acabada de cortar. A receita é a mais clássica que existe, e começa tudo com a preparação do entrecosto, que é cortado aos pedaços e temperado com alho, pimentão, vinho branco, sal e piripíri. Depois, num tacho, com um fio de azeite, aloura-se a carne que, após corar, recebe a companhia da cebola e só depois dos enchidos e da marinada da carne. Quando fica macio o entrecosto, juntam-se as favas, até ficarem cozidas, e antes de levar à mesa, polvilha-se com salsa picada.

Serafim Morais, 63 anos, conhece a receita na perfeição, já anda nas lides da gastronomia desde 1976, e já não se lembra da quantidade de vezes que serviu este e outros pratos de cozinha tradicional. Natural de Mirandela, rumou à capital à procura de mais oportunidades, e hoje já se sente como um verdadeiro lisboeta. As segundas-feiras voltam a ser dias de discussão, devido à curta diferença entre os três primeiros, mas ainda há esperança na conquista do campeonato. Fez-se sócio do Sport Lisboa e Benfica já lá vão 15 anos e, nas horas vagas, as conversas soltam-se no restaurante, em confronto pacífico com os colegas, alguns de outras preferências clubísticas. Mas quando soa o apito final, que é como quem diz, começa o serviço, vestem todos a mesma camisola, a do Restaurante Sem Dúvida (Avenida Elias Garcia, 1 B, Lisboa. Tel. 217932254), ponta de lança da gastronomia regional, da comida de conforto e dos melhores vinhos que se produzem pelo país.

Sporting Clube de Braga – “Bacalhau à Minhota”

O segredo para o sucesso deste prato reside na qualidade e tratamento do bacalhau. A posta deve ser grossa, bem demolhada durante quatro dias e depois seca antes de passar pela farinha para entrar na frigideira onde o azeite quente a aguarda. Bastam 15 a 18 minutos para atingir o pico de forma, tempo necessário para, à parte, fritar as batatas, finamente cortadas, e para preparar o molho que o acompanha, feito de cebola às rodelas, dois dentes de alho picados, duas folhas de louro, salsa e pimentão-doce. Antes disso, a cebola coze, durante um minuto, num cálice de vinho do Porto.

Antes de servir, coloca-se a posta de bacalhau no centro do prato, ladeado pelas batatas, cobre-se com a cebola, entretanto caramelizada, e leva-se à mesa, com um raminho de salsa e azeitonas para colorir. Recomenda-se que acompanhe com um copo de verde tinto, também característico da região. O “Bacalhau à Minhota” (€22) “é uma das mais famosas receitas do norte de Portugal”, conta Filipa Barroso, gerente do restaurante Arcoense (Rua Engenheiro José Justino de Amorim, 96, Braga. Tel. 253278952) e também é conhecido como Bacalhau à Braga ou à Narcisa, em homenagem a uma pequena tasca da cidade, entretanto encerrada e chamada Tasca da Narcisa, onde a receita terá sido criada.