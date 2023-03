Braga vs Porto: Bacalhau à minhota ou Francesinha?

É um jogo que pode ser decisivo para a conquista do segundo lugar na Primeira Liga de Futebol, uma vez que o Sporting Clube de Braga está a apenas dois pontos do Futebol Clube do Porto, atualmente na segunda posição da competição. O duelo entre as duas equipas está agendado para domingo, dia 19 de março (18h00), no Estádio Municipal de Braga. À mesa, o duelo já começou, com os bracarenses a apostarem no tradicional “Bacalhau à minhota” preparado pelo restaurante Arcoense, liderado por Filipa Barroso, enquanto os portistas contra-atacarem com a “Francesinha” do Capa Negra II, capitaneado por António Granja.

Sporting Clube de Braga – “Bacalhau à minhota”

O segredo para o sucesso do “Bacalhau à minhota” reside na qualidade e tratamento do fiel amigo. A posta deve ser grossa, bem demolhada durante quatro dias e depois seco antes de passar pela farinha para entrar na frigideira onde o azeite quente a aguarda. Bastam 15 a 18 minutos para atingir o pico de forma, tempo necessário para, à parte, fritar as batatas, finamente cortadas, e para preparar o molho que acompanha o bacalhau, feito de cebola às rodelas, dois dentes de alho picados, duas folhas de louro, salsa e pimentão-doce. Antes disso, a cebola coze, durante um minuto, num cálice de vinho do Porto.

Antes de servir, coloca-se a posta de bacalhau no centro do prato, ladeado pelas batatas, cobre-se com a cebola, entretanto caramelizada, e leva-se à mesa, com um raminho de salsa e azeitonas para colorir. Recomenda-se que acompanhe com um copo de verde tinto, também característico da região. O “Bacalhau à minhota” (€22) “é uma das mais famosas receitas do norte de Portugal”, conta Filipa Barroso, gerente do restaurante Arcoense (Rua Engenheiro José Justino de Amorim, 96, Braga. Tel. 253278952) e também é conhecido como bacalhau à Braga ou à Narcisa, em homenagem a uma pequena tasca da cidade, entretanto encerrada e chamada Tasca da Narcisa, onde a receita terá sido criada.

Futebol Clube do Porto – “Francesinha”

No passado dia 30 de agosto de 2022, o restaurante Capa Negra II celebrou 50 anos de serviço. Comemorou também o sucesso, comprovado pelas filas intermináveis com clientes oriundos dos quatro cantos do mundo. O objetivo é simples: provar a famosa “Francesinha” (€10,50), o prato símbolo da casa. António Granja, gerente do Capa Negra II, garante, com orgulho, que leva à mesa "a Francesinha mais próxima da receita original", uma vez que não há um registo escrito que comprove a criação e a composição do prato, que criado em 1952, por Daniel David de Silva, no já encerrado restaurante Regaleira. A ideia trouxe-a dos tempos em que foi emigrante na Bélgica, a inspiração veio da famosa “Croque Monsieur”, com ligeiras modificações. Contas feitas, a “Francesinha”, mais não é, do que uma sanduíche. Mas atenção. Esta não é uma sanduíche qualquer.

Hoje, cada casa tem a própria receita de “Francesinha” e o Capa Negra II não é exceção. Aqui, incorpora bife, linguiça, salsicha e fiambrino, entre duas fatias de pão de forma, cobertas com uma dose generosa de fatias de queijo, e terminada com um ovo estrelado no topo. O segredo está no molho sobre o qual António Granja revela apenas que inclui “molho de carne de porco, tomate, cerveja e uma mistura de seis bebidas destiladas”. As batatas, confessa este adepto e sócio do Futebol Clube do Porto, “só surgiram posteriormente, como complemento”. Deve ser apreciada com um copo de cerveja gelada ao lado, no Porto chamado “Fino”. A fama desta especialidade do Capa Negra II (Rua do Campo Alegre, 191, Porto. Tel. 226078380) é tão grande que vários jogadores do clube campeão nacional e alguns dirigentes, são presença assídua no restaurante.

O Prato Forte da Jornada é uma iniciativa Boa Cama Boa Mesa, com o apoio da Betclic, que ao longo de toda a temporada vai colocar em confronto as receitas tradicionais das regiões dos clubes que disputam a Primeira Liga de Futebol. Para a semana saiba que pratos representam defendem as cores do Vitória de Guimarães e do Paços de Ferreira.