Chaves vs Portimonense: Naco de vitela ou Cataplana de peixe?

O Chaves, no lugar 14 da Primeira Liga de Futebol, recebe o Portimonense, na posição 13 do campeonato, no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, quando forem 15h30 de sábado, 11 de março. Com os mesmos pontos, este é um jogo decisivo, em que, a ambas as equipas, só a vitória interessa. Gastronomicamente, é um duelo entre serra e mar que vai à mesa, com o “Naco de Vitela” do restaurante O Carvalho, liderado por Ilda Lobo, a defender a investida da “Cataplana de peixe” da Taberna da Maré, com Zeca Pinota como capitão.

Chaves – “Naco de Vitela”

A carne é, “obrigatoriamente”, diz Ilda Lobo, “da região e de qualidade superior”. E este é o principal segredo deste prato, que, antes de chegar à mesa, apenas leva “umas pedrinhas de sal”, recorda a anfitriã, e depois vai à Brasa, até atingir o ponto preferido do cliente. Mãos o “Naco de Vitela” (€20) não vai sozinho para a renovada sala do restaurante. É servido com um molho feito com as aparas da carne, devidamente temperado, que reduz, sendo depois, a gosto, colocado sobre a carne. Acompanha com feijão-vermelho, couve cozida, temperada com azeite e alho, e ainda por batata cozida com a pele, que após prontas, são fatiadas e, de novo, temperadas com azeite e alho.

Fora da época de estágio, é frequente ver os jogadores do clube da terra a deliciarem-se com esta especialidade regional. Nos dias de competição, a direção do clube procura por estes pratos que trouxeram fama ao restaurante, aberto a 8 de agosto, já lá vão 30 anos de altos e baixos. Mas, Ilda nunca desanimou e, tal como nessa época, abre as portas do restaurante, coloca o avental e toma conta da cozinha, com mão firme e tempero delicado. Tem, igualmente, brio em afirmar que, todos os enchidos servidos na casa são feitos por ela e pelas colaboradoras, em Nogueira da Montanha, numa cozinha de produção, onde a filha mais velha assume posição de destaque. O restaurante O Carvalho (Alameda de Tabolado, Largo das Caldas, Chaves. Tel. 276321727) abre de terça-feira a sábado das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 23h00, encerra ao domingo e à segunda-feira.

Portimonense – “Cataplana de peixe”

Leva uma grande variedade de peixes, que são cuidadosamente colocados, depois das batatas cortadas às rodelas já cozidas, na cataplana. Zeca Pinota não se cansa de enumerar as espécies piscícolas que fazem desta, diz, “uma rica cataplana”. Começa pelo tamboril, segue-se a raia, o cação e, só depois, o camarão. Tempera-se depois com salsinha, tomate e cebola, retificando-se os temperos. Vai ao lume, alto, durante 20 minutos, e a “Cataplana de Peixe” (€46,50) está então pronta a servir. “Mas atenção”, avisa Zeca Pinota: “a dose é grande, dá para duas pessoas à vontade”.

O proprietário da Taberna da Maré divide a paixão pela gastronomia regional com a devoção ao Portimonense. Embora não consiga ir aos jogos todos, por motivos profissionais, por vezes, Zeca Pinota dá um salto ao estádio e não hesita em vestir a camisola ou pôr o cachecol do clube. Evita, no entanto, trazer conversa futebolísticas para dentro da Taberna da Maré, uma vez que “nesta casa são bem vindos os adeptos de qualquer clube”. Aliás, sente-se orgulhoso ao dizer que na maior parte das vezes “entram como clientes e despedem-se como amigos”. A Taberna da Maré (Largo da Barca, 9, Portimão. Tel. 282414614) encerra à segunda e à terça-feira. Nos restantes dias, abre das 12h00 às 15h00 e das 18h30 às 22h30.