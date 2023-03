Benfica vs Famalicão: Filetes de pescada com arroz de grelos ou Cabrito assado no forno?

No Estádio da Luz, em Lisboa, o Sport Lisboa e Benfica, primeiro classificado na Primeira Liga de Futebol, recebe o Futebol Clube de Famalicão, décimo classificado, quando forem 21h15 de sexta-feira, dia 3 de março, na jornada 23. Gastronomicamente, o desafio já começou e a equipa da casa faz-se representar pelos “Filetes de pescada com arroz de grelos” do restaurante Sem Dúvida, capitaneado por Serafim Morais. A equipa visitante vai à mesa com o “Cabrito assado no forno” da Casa Pêga, de Vila Nova de Famalicão, representado por Emília e José Ferreira.

Benfica - “Filetes de pescada com arroz de grelos”

Foi em 2008 que abriu portas o restaurante Sem Dúvida, em Lisboa, e desde o primeiro dia que assumiu a filosofia de comida da época, com ingredientes da estação e sempre frescos, comprados diariamente nos mercados dos arredores. Serafim Morais, 63 anos, chefe de sala do restaurante Sem Dúvida, conhece a receita na perfeição. Natural de Mirandela, rumou à capital à procura de mais oportunidades, e hoje já se sente como um verdadeiro lisboeta. As segundas-feiras eram os dias mais difíceis no restaurante, especialmente quando o clube do coração não se afirmava nos relvados, se bem que, esta época, abre a porta do espaço com um sorriso mais rasgado. Fez-se sócio do Sport Lisboa e Benfica já lá vão 15 anos e, nas horas vagas, as conversas soltam-se no restaurante, em confronto pacífico com os colegas, alguns de outras preferências clubísticas.

O segredo dos “Filetes de pescada com arroz de grelos” (€14,90) está na qualidade do peixe, sempre fresco, e cortado em filetes, todos do mesmo tamanho. São temperados com alho, vinho branco, sumo de limão e pimenta, e reservados durante duas dezenas de minutos, para se preparar o arroz. Primeiro, coloca-se a cebola e o alho num tacho, com um pouco de azeite, coloca-se sobre o fogão e deixa-se alourar. Nessa altura, junta-se o arroz e deixa-se que o grão se envolva com o refogado. É nessa altura que se juntam os grelos e a água, retifica-se o sal e deixa-se levantar fervura para cozinhar durante uns minutos. Chega a vez dos filetes serem temperados com uma pitada de sal, passados pela farinha, depois pelos ovos batidos, para serem fritos em óleo quente. São depois escorridos e servidos, na companhia do arroz. O restaurante Sem Dúvida (Avenida Elias Garcia, 1 B, Lisboa. Tel. 217932254), assume-se como ponta de lança da gastronomia regional, da comida de conforto e dos melhores vinhos que se produzem no país.

Famalicão – “Cabrito assado no forno”

Prato de conforto, é, essencialmente, escolhido ao almoço de domingo por famílias que gostam de almoçar fora, mas está sempre na ementa regular da Casa Pêga. É um prato que dá algum trabalho, e que, requer paciência, diz Emília Ferreira, uma vez que o “Cabrito assado no forno” (€24) fica “durante três dias em vinho branco, alho e salsa, e só depois deste tempo todo é que é cortado e colocado na assadeira”. Vai ao forno durante 5 horas, lentamente, primeiro coberto com uma prata, que depois se retira, para a carne ficar alourada. A batata assa com o cabrito, comprado na zona de Chaves, e acompanha com legumes e salada.

Foi a 8 de maio de 1957 que o restaurante Casa Pêga, em Vila Nova de Famalicão, abriu as portas, pela primeira vez, visando servir boa comida minhota. O espaço, lê-se na descrição das redes sociais, é “rústico e simples, sem pretensões que não sejam as de servir fartos e bons pratos típicos”. Emília Ferreira é a timoneira deste restaurante de ambiente e equipa familiar, onde trabalham cinco irmãs e dois irmãos, onde José tem as funções de chef de sala, repartidos pela sala e pela cozinha. No restaurante Casa Pêga (Rua 8 de Dezembro, 2316, Vila Nova de Famalicão. Tel. 252 374 175) recomenda-se vinho verde branco ou maduro, de produção própria, para a acompanhar a refeição e puxar pela vitória do Famalicão.