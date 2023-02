Marítimo vs Santa Clara: Espetada em pau de louro ou Filetes de abrótea?

É no Estádio dos Barreiros que se joga, esta semana, o duelo insular que coloca a única equipa da Madeira frente à única equipa do arquipélago dos Açores. O Marítimo, na zona de despromoção, recebe o Santa Clara sábado, pelas 18h00, que se encontra apenas um lugar acima da equipa madeirense e também em zona de despromoção. À mesa, o duelo faz-se com a “Espetada em pau de louro”, do Restaurante Santo António, liderado por Amaro Barros, e os Filetes de abrótea do Restaurante O Patanisca, comandados por Anabela Simas.

Marítimo - “Espetada em pau de louro”

As típicas espetadas madeirenses são feitas a partir de carne do lombo de vaca. “Os pedacinhos nem são muito grandes, nem muito pequenos”, começa por explicar Amaro Barros, 54 anos e 40 no restaurante Santo António. Tudo é cortado no momento e depois é temperada com alho, louro e sal, “não fica a marinar”, continua. Os pedaços de carne são enfiados no pau tradicional de louro madeirense e vai a assar no forno a lenha. Pinho ou acácia são as madeiras utilizadas no forno, “porque as outras têm aromas que se sobrepõem ao sabor da carne”. Milho frito e batata frita são os acompanhamentos mais pedidos, para complementar a composição deste prato tipicamente madeirense.

Amaro Barros é adepto do Club Sport Marítimo desde os 10 anos. Nesses tempos “agarrava-me à vedação”, do Estádio dos Barreiros, para ver toda aquela multidão, aquela massa verde-rubro”. É sócio do clube e sempre que tem disponibilidade, assiste aos jogos na bancada. “Neste momento, o meu jogador preferido é uma relíquia que temos ali, o Edgar Costa. É o capitão de equipa e médio-avançado. Está no Marítimo há nove épocas", explica com orgulhos. A “Espetada em pau de louro” (€16,50) é o prato mais pedido no Restaurante Santo António (Estrada Dom Gonçalves Zarco, 656, Estreito de Câmara de Lobos. Tel. 291910360), que funciona de forma ininterrupta das 12h00 às 23h00, sem dia de encerramento.

Santa Clara – “Filetes de abrótea”

Sempre que pode, antes dos jogos, Anabela Simas veste-se a rigor para apoiar o Santa Clara. Tem uma camisola com o nome “Anabela” estampado nas costas para reforçar o amor ao clube antes dos jogos. Independentemente do que se passa no estádio, está habituada a receber os jogadores e os dirigentes na sala do restaurante O Patanisca. Confessa que chega a até a “trocar impressões sobre o que correu bem e o que não correu no jogo anterior”. Tem como grande lamento nunca ter visto jogar o Santa Clara, noutro estádio, que não o localizado em São Miguel, nos Açores. “Tenho esse desejo”, confessa, e espera realiza-lo depressa, se bem que, assume, ser “difícil conciliar o horário do restaurante e os dias de abertura com os jogos fora da ilha”.

Os “Filetes de abrótea” (€16,50) são um dos pratos mais pedidos no restaurante O Patanisca. Anabela Simas explica que “apenas usamos os peixes mais frescos, que temperamos com sal e limão”, antes de os passarem pela farinha e pelo ovo. “Depois”, continua, “são colocados numa frigideira com óleo bem quente até atingirem a cor dourada que significa estarem perfeitos”. Chegam à mesa na companhia de batata-doce e salada. Na época certa, os filetes podem ser servidos com salada de feijão-frade. O restaurante O Patanisca (Rua Dr. Gil Mont'Alverne Sequeira, 11-A, Ponta Delgada, Tel. 296718224) encerra ao domingo.

