Casa Pia vs Vitória de Guimarães: Bacalhau à lagareiro ou Vitela assada em forno a lenha?

A equipa revelação da Primeira Liga de Futebol, o Casa Pia Atlético Clube, atualmente na sexta posição, recebe domingo, dia 19 de fevereiro (20h30), no Estádio Nacional, o quinto classificado, o Vitória Sport Clube Guimarães. Em disputa está um lugar que dá acesso às competições europeias. No duelo da gastronomia, o clube de Lisboa vai a jogo com o “Bacalhau à lagareiro” do restaurante Dom Leitão, liderado por Marco Gomes, enquanto o Vitória de Guimarães ataca com a “Vitela assada em 5forno a lenha” do Restaurante Típico Batista, capitaneado por Maria José.

Casa Pia Atlético Clube - Bacalhau à Lagareiro

O segredo para o sucesso nesta competição, diz Marco Gomes, “passa por ir a jogo com os melhores ingredientes”. E, neste caso, o “ponta de lança” deste prato, é a posta de bacalhau, com 400 gramas, devidamente demolhado e no ponto certo de sal. O “Bacalhau à Lagareiro” (€14,50) é um dos preferidos dos clientes, e rivaliza com o Leitão neste restaurante ao lado do estádio do Casa Pia. É grelhado na brasa por mão hábil, sendo depois regado com azeite quente, aromatizado com alho. Quando chega à mesa, leva como companhia batatas a murro, brócolos e cenoura, com o devido reforço de azeite para quem gosta dele, em abundância no prato.

Marco Gomes é o responsável pelo restaurante Dom Leitão, e está mais do que familiarizado com os jogadores, corpo técnico e dirigentes do Casa Pia Atlético Clube. Com a atual classificação, cruza os portões do estacionamento com um sorriso, já que o restaurante está localizado no Estádio de Pina Manique, onde o Casa Pia joga regularmente. Antes ou depois dos treinos, é comum os jogadores se sentem à mesa do restaurante e aproveitarem as especialidades da casa. No restaurante Dom Leitão (Estádio Pina Manique, Lisboa. Tel. 217649859), as refeições terminam sempre com um café acompanhado com uma nata, cortesia da casa.

Vitória Sport Clube Guimarães - Vitela assada no forno a lenha

A carne da vitela é, diz Maria José, “marinada durante um dia numa pingadeira, em azeite, vinho branco, alho e louro”. Só depois vai ao forno, durante quatro horas, para ficar no ponto perfeito. As batatas entram na assadeira duas horas depois da confeção começar, e assinalam estar no ponto perfeito quando apresentam uma cor dourada, difícil de resistir. A “Vitela assada no forno a lenha” (€18) passa depois para uma travessa em barro e entra pela sala, impregnando-a de aromas que abrem o apetite, na companhia de arroz branco, para juntar ao molho da carne, e ainda por grelos da horta do restaurante.

Da sala do Restaurante Típico Batista ouve-se o treino dos jogadores do Vitória Sport Clube, uma vez que a Academia Vitória SC fica a escassos 850 metros. Não é de espantar que, quando o treino acaba, muitos dos elementos do plantel procurem este local para recuperarem à mesa do exigente plano de treinos. Aqui, sentem-se em casa, uma vez que a decoração do Restaurante Típico Batista, além de utensílios da lavoura, está decorado com a camisola e cachecóis do clube de Guimarães. Maria José é quem os recebe à porta e os leva à mesa, mas, se for preciso, corre para a cozinha para meter a mão nos tachos e confecionar as especialidades regionais. O Restaurante Típico Batista (Rua A, 280, Guimarães. Tel. 253432216) encerra apenas ao domingo, ao jantar.

O Prato Forte da Jornada é uma iniciativa Boa Cama Boa Mesa, com o apoio da Betclic, que ao longo de toda a temporada vai colocar em confronto as receitas tradicionais das regiões dos clubes que disputam a Primeira Liga de Futebol. Para a semana, saiba que pratos fortes representam o Marítimo e o Santa Clara num duelo insular.

