Arouca vs Santa Clara: Posta de vitela arouquesa ou Bife à açoriana?

O sétimo classificado, o Futebol Clube de Arouca recebe, sábado, dia 11 de fevereiro, pelas 18h00, o Clube Desportivo Santa Clara, na posição 16 da Primeira Liga de Futebol. Antes das equipas subirem ao relvado do Estádio Municipal de Arouca, o duelo é feito à mesa e coloca, frente a frente, duas das melhores carnes nacionais. Do lado da equipa da casa surge a “Posta de vitela arouquesa”, preparada pelo restaurante Assembleia, capitaneado por Nuno Costa. Pelo lado da equipa insular, apresenta-se à prova o “Bife à açoriana”, servido no restaurante O Patanisca, representado por Anabela Simas. Quem irá vencer este desafio?

Futebol Clube de Arouca – Posta de Vitela Arouquesa

Prepare-se! Esta é uma posta que impõe respeito, com 800 g de carne de raça Arouquesa, que apenas é temperada com uma pitada de sal, enquanto repousa antes de ir à brasa. Nuno Costa, gerente do restaurante Assembleia, revela que o segredo é “escolher sempre a melhor carne, como se fosse um ponta de lança”. Mas, os acompanhamentos, ou sejam, os restantes elementos de uma equipa vencedora, também são importantes. No caso da posta, o destaque vai para as batatas “caseiras” e para o “arroz de fumeiro, feito com uma seleção dos melhores enchidos da região”. Atingido o ponto perfeito, a “Posta de vitela arouquesa” (€30) é servida numa lousa a ferver, para que se mantenha quente durante toda a refeição.

Para Nuno Costa, a paixão pelo clube de Arouca é tão grande como pela restauração, profissão que abraçou já lá vão 20 anos. Abriu o restaurante há uma década e tem na carta pratos com nomes dos Geossítios do Arouca Geopark . Aliás, nem hesita em dizer que “depois dos Passadiços do Paiva e da Ponte 516 Arouca, somos a terceira atração turística da região”. Afirma também que, para ser uma referência na restauração, tem de fazer como os jogadores em campo, ou seja, “lutar até soar o apito final, começar mais cedo do que o adversário e ter a preparação adequada” para atender as centenas de clientes que por ali passam, em especial no verão. Nesses dias, o restaurante Assembleia (Travessa da Ribeira, 5, Arouca. Tel. 256944392) não encerra do almoço até ao jantar para dar vazão à procura.

Clube Desportivo Santa Clara – Bife à Açoriana

Nasceu pelas mãos de Alcides Cabral de Melo, um chef açoriano, há 60 anos, como variante do clássico bife à inglesa. É típico de São Miguel e nenhuma viagem à ilha fica completa sem que se prove o “Bife à açoriana”, pelo menos, uma vez na vida. A receita tem poucas variações, apesar de ser servido na generalidade dos restaurantes da ilha. Ainda assim, ficam as explicações de como preparar esta especialidade. Antes de chegar ao prato, aquece-se um pouco de óleo numa frigideira antiaderente, para dourar o bife de cada um dos lados, só depois se tempera com sal e pimenta-da-terra, juntando-se alho laminado e uma folha de louro. A seguir, rega-se com vinho branco e deixa-se evaporar o álcool. Antes de servir o “Bife à açoriana” (€14,50) adicionam-se tiras de pimento e incorpora-se manteiga, que, usando uma colher de pau, irá dar origem a um molho cremoso e brilhante. Serve-se no prato, regado com o molho, e acompanhado de batatas fritas.

Um dos grandes lamentos de Anabela Simas, 41 anos, é a de nunca ter visto jogar o Santa Clara, clube do coração, noutro estádio que não o Estádio de São Miguel, nos Açores. “Tenho esse desejo”, confessa, e espera realizá-lo depressa, se bem que, assume, “é difícil conciliar o horário do restaurante e os dias de abertura com os jogos fora da ilha”. Mas sempre que pode, veste-se a rigor, tem uma camisola do Santa Clara com o nome Anabela estampado nas costas, e está habituada a receber diariamente os jogadores e os dirigentes na sala do restaurante O Patanisca (Rua Dr. Gil Mont'Alverne Sequeira, 11-A, Ponta Delgada, Tel. 296718224).

