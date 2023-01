Boavista vs Gil Vicente: Bacalhau à Zé do Pipo ou Bacalhau à Barcelos?

Feito de 1001 maneiras, o bacalhau é um dos ingredientes mais usado na gastronomia nacional. Este fim de semana, com o Boavista a receber, na 15.ª jornada da Primeira Liga, o Gil Vicente, há uma luta animada entre duas confeções do fiel amigo. O jogo é domingo, dia 8 de janeiro, pelas 20h30, no Estádio do Bessa, mas à mesa, o confronto começa antes. Equipado a rigor, Sebastião Teixeira Couto defende os axadrezados, e no restaurante Mister Couto ataca com “Bacalhau à Zé do Pipo”. Do lado do Gil Vicente, é António Herculano do restaurante Pedra Furada que assume a defesa com “Bacalhau à Barcelos”.

Boavista Futebol Clube – Bacalhau à Zé do Pipo

Primeiro escolhem-se as melhores postas de bacalhau e fritam-se em óleo, para, depois, as colocar numa assadeira. Juntam-se depois os pickles, a maionese, a gema de ovo e o puré e ainda as azeitonas. Afinam-se os temperos, retificam-se os condimentos, e aquece-se o forno, após aperfeiçoadas as torres de puré que vão dar beleza ao prato. Só depois é que se coloca no forno, durante mais 10 minutos, para terminar, gratinando-o e dando-lhe aquele dourado que diz que o prato está no ponto. O “Bacalhau à Zé do Pipo” (€18) do restaurante Mister Couto, é perfeito para partilhar, e nos dias em que equipa e dirigentes do clube lá iam jantar, era dos pratos mais pedidos.

Quem o servia era Sebastião Teixeira Couto, que, desde que se lembra, é adepto do Boavista. Com 57 anos assume já ter nascido “Pantera” e “que assim morrerei”. A devoção é tanta que a casa que abriu, a Mister Couto em Matosinhos, faz este janeiro 35 anos, e cedo se tornou no ponto de encontro de jogadores, dirigentes e simpatizantes deste clube de futebol. Recorda com emoção que “um dos dias mais felizes da minha vida”, foi “o da conquista do campeonato nacional, a encerrar o século XX”. O restaurante o Mister Couto (Rua Roberto Ivens, 393, Matosinhos. Tel. 229384765) apresenta uma ementa variada, e encerra ao jantar de domingo e à segunda-feira.

Gil Vicente Futebol Clube - Bacalhau à Barcelos

Para atingir a perfeição, o bacalhau é demolhado em água corrente durante longas horas. Depois de seco, é frito em azeite e reservado, enquanto se preparam os acompanhamentos. À parte, prepara-se uma cebolada, com vinho, vinagre e colorau, e noutra sertã, fritam-se as batatas, cortadas às rodelas, até atingirem uma cor dourada. Numa travessa, depois de tudo pronto, coloca-se o bacalhau no centro, as batatas nos lados e a cebolada sobre a posta. O “Bacalhau à Barcelos” (€16,50) é servido com a travessa decorada com salsa e azeitonas, e a dose alimenta duas pessoas.

A devoção de António Herculano pelo Gil Vicente é quase tão grande como pela gastronomia regional, amores que partilha com o jazz, banda sonora das abastadas refeições que serve no muito procurado restaurante que lidera. Na parede da primeira sala, um poster reproduz a imagem guardada por Tom Hanks, no filme “Terminal de Aeroporto”, em que o personagem procura os autógrafos dos mais famosos interpretes deste género musical. António Herculano assume não ter sido fácil encontrar o poster. Por isso, a imagem ocupa lugar de destaque. Fica ao lado de quadros de várias formas e feitios, onde os prémios que recebeu estão, igualmente, expostos com orgulho, entre fotos das muitas personalidades que já se renderam às propostas tradicionais que o restaurante serve diariamente. O restaurante Pedra Furada (Rua de Santa Leocádia, 1415, Pedra Furada. Tel. 252951144) encerra segunda-feira, ao jantar.





O Prato Forte da Jornada é uma iniciativa Boa Cama Boa Mesa, com o apoio da Betclic, que ao longo de toda a temporada vai colocar em confronto as receitas tradicionais das regiões dos clubes que disputam a Primeira Liga de Futebol. Para a semana saiba que pratos representam a gastronomia do Estoril e do Casa Pia.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!