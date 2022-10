Gil Vicente vs Braga: Rojões à moda de Barcelos ou Cabrito pingado?

É um verdadeiro duelo minhoto, em campo e à mesa. Este domingo, dia 30 de outubro, no Estádio Cidade de Barcelos, as duas equipas defrontam-se a partir das 20h30. A essa hora, rola a bola colocando de um lado do relvado o Braga, terceiro classificado na competição, perante o Gil Vicente, atual 15º. da tabela. Também à mesa, O Prato Forte da Jornada reflete a força da gastronomia minhota, com os “Rojões à moda de Barcelos” do restaurante Pedra Furada, capitaneado por António Herculano, a disputar as preferências com o “Cabrito Pingado”, apresentado por Filipa Barroso, do restaurante Arcoense.

Gil Vicente Futebol Clube - “Rojões à moda de Barcelos”

A devoção de António Herculano pelo Gil Vicente é quase tão grande como pela gastronomia regional, amores que partilha com o jazz, banda sonora das abastadas refeições que serve no muito procurado restaurante que lidera. Na parede da primeira sala, um poster reproduz a imagem guardada por Tom Hanks, no filme “Terminal de Aeroporto”, em que o personagem procura os autógrafos dos mais famosos interpretes deste género musical. António Herculano assume não ter sido fácil encontrar o poster. Por isso, a imagem ocupa lugar de destaque. Fica ao lado de quadros de várias formas e feitios, onde os prémios que recebeu estão, igualmente, expostos com orgulho, entre fotos das muitas personalidades que já se renderam às propostas tradicionais que o restaurante serve diariamente.

Entre as mais emblemáticos especialidades da casa estão os “Rojões à moda de Barcelos” (€14), em nome semelhantes a outros preparados na região, mas diferentes por serem preparados segundo uma receita local. O prato integra febras de porco em pedaços, temperadas com alho, vinho e sal, que vão a cozer em pingo, nome dado à banha de porco, e às quais se juntam as tripas, também confecionadas com pingo. Quando no ponto, mudam de sertã, com as carnes alouradas, para depois receberem o fígado, feito com confeção semelhante. Coze-se o sangue com sal e louro. Após cozido, junta-se alho, cominhos e “mais pingo” e os rojões ficam prontos a sair. Antes de seguirem para a mesa, no restaurante Pedra Furada (Rua de Santa Leocádia, 1415, Pedra Furada, Barcelos. Tel. 252951144), recebem, na travessa, esparregado e batatas, fritas normalmente e depois passadas pela banha. Uns bons grelos, na época, são o remate para uma refeição perfeita.

Sporting Clube de Braga - “Cabrito pingado”

Neste início de época futebolística, em casa, é Filipa Barroso, gerente do restaurante Arcoense quem mais tem sorrido. O marido, adepto do Braga, tem de se confrontar com a realidade atual do campeonato e com a superioridade do clube da cidade dos Arcebispos, sobre o clube do coração, o Sporting Clube de Portugal. Futebol à parte, é a gastronomia o jogo maior deste casal, defensor aguerrido do receituário tradicional bracarense. Filipa Barroso, que aprendeu as artes da cozinha com a Tia Zulmira, garante que o segredo está no produto e, claro, na técnica da confeção, que domina já lá vão 36 anos.

De letra, ou seja, sem cábula, como se diz a norte, explica que a receita de “Cabrito pingado” (€22) começa com o tempero do animal em vinha de alhos, com vinho branco, durante 24 horas. Depois, faz-se uma calda com salpicão e chouriço, louro e salsa e a seguir, numa assadeira de barro de Bisalhães, coloca-se arroz, salpicão às rodelas, louro, salsa e a calda anterior. Coloca-se uma grelha sobre a assadeira com o cabrito por cima, mete-se no forno, preaquecido a 180 graus, e deixa-se uma hora a assar e a pingar sobre o arroz. Durante a assadura rega-se o cabrito com a calda da vinha de alhos. No restaurante Arcoense (Rua Engenheiro José Justino de Amorim, 96, Braga. Tel. 253278952) esta especialidade é servida com grelos, batatas e castanhas assadas.

O Prato Forte da Jornada é uma iniciativa Boa Cama Boa Mesa, com o apoio da Betclic, que ao longo de toda a temporada vai colocar em confronto as receitas tradicionais das regiões dos clubes que disputam a Primeira Liga de Futebol. Para a semana saiba que pratos representam a gastronomia transmontana e açoriana, a partir do embate entre o Chaves e o Santa Clara.

