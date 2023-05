Ora amargo, ora doce… assim é o mel da serra de Monchique

António Maria Valério, de 61 anos, é apicultor desde sempre. “Vem de família” este ofício dedicado às abelhas Apis melifera (espécie que produz o mel da serra de Monchique) e extração do mel e derivados. “Começou com o meu pai, que tinha umas dezenas de colmeias.” Com a passagem do tempo, o número enxames de abelhas foi aumentando. Hoje, o apicultor tem seis centenas de colmeias dispersas pela serra de Monchique, no Barlavento algarvio. Já a quantidade de abelhas depende da época do ano. “No inverno, tem entre dois a três milhares. Na primavera, a quantidade de abelhas aproxima-se das cem mil” por colmeia.

Foto: António Valério

O conjunto de espécies vegetais permite obter méis distintos, consoante a estação do ano. A floração dos rosmaninho, da esteva, das muitas árvores de fruto plantadas nos pomares próximos da serra de Monchique conferem uma riqueza enorme ao produto. "O mel é mais fino, é mais doce e apresenta uma cor mais clara", declara António Maria Valério. De inverno, vinga a floração do medronheiro, do eucalipto e dos vários espécimes de urzes. O resultado traduz-se num mel "de cor mais escura, de sabor um bocado mais ácido, mais amargo, e tem uma textura mais espessa". Além disso, cristaliza mais do que o mel produzido na primavera, característica relacionada com a floração.

Foto: António Valério