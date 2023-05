Doce e fácil de descascar, a Castanha dos Soutos da Lapa DOP quer-se quente e boa

De acordo com a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), a Castanha dos Soutos da Lapa DOP é representada pela “Castanea sativa Mil, das variedades Longal e Martaínha”. Além de ser a variedade autóctone de Soutos da Lapa, nome atribuído “à zona da Beira Transmontana e da região dúrio-beiroa”, como consta na página do site da Confraria da Castanha, esta última é exclusiva da produção de Daniel Azevedo, na Quinta da Seara, localizada no concelho de Sernancelhe. As características multiplicam-se “pelas cores castanha avermelhada e muito brilhante dos frutos da cv Longal e castanha clara com brilho médio dos frutos da cv Martaínha”, segundo a DGADR. “É mais doce e descasca-se muito bem”, salienta Daniel Azevedo, referindo-se à casca e à película denominadas, respetivamente, de “casaco” e “camisa”. A Sernancelhe somam-se os concelhos de Armamar, Aguiar da Beira, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, São João da Pesqueira, Tabuaço, Tarouca e Trancoso, no que à delimitação da área geográfica de produção diz respeito.

Produção sem recurso a pesticidas A produção da Castanha dos Soutos da Lapa DOP está enraizada na família de Daniel Azevedo, que, com o tempo, decidiu arrendar a exploração do pai. A pouco e pouco, reuniu pedaços de terra em redor, para aumentar a produção e a propriedade. Atualmente, a Quinta da Seara tem 68 hectares, dos quais 22 estão ocupados por castanheiros, que distam dez metros entre si, como antigamente. A maioria é de sequeiro. “Os mais velhos têm mais de cem anos, outros têm entre 50 a 60 anos, mas a maioria ronda os 30, 35 anos”, contabiliza Daniel Azevedo. “A produção é praticamente biológica, porque não se aplicam pesticidas”, acrescenta.

