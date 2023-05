Fogaça é sinónimo de cultura e devoção em Santa Maria da Feira

Tradicional de Santa Maria da Feira, a fogaça é um pão doce com um formato que remete para a torre de menagem do castelo da cidade e as suas quatro torres e representa o voto dedicado a São Sebastião, anualmente celebrado na Festa das Fogaceiras, a 20 de janeiro. É produzida e vendida em vários estabelecimentos, como a Confeitaria Castelo, nas mãos de Diogo Almeida desde 2009. “Esta casa abriu em 1943, em plena guerra, e pertencia à família Araújo, uma família aqui da Feira”, conta. Em 1968 foi vendida ao pai de Diogo, que trabalhava na confeção ao fim-de-semana. “Eu só tinha dois anos, mas a minha vida foi passada sempre aqui”, esclarece o atual proprietário, que lá começou a trabalhar em 1991. “Quando foi preciso, já sabia o que a casa gastava. Menos de um mês depois de eu estar a fazer o fabrico, os meus pais adoeceram e eu tive que fazer tudo sozinho.” A zona de produção, onde tudo ainda é feito de forma tradicional, está à vista dos clientes, especialmente os turistas, que gostam de ver como é confeccionado este ícone da cidade, com Indicação Geográfica Protegida desde 2016, estando a área geográfica de produção circunscrita ao concelho de Santa Maria da Feira.

Tempo é um dos ingredientes fundamentais “A correr muito bem, o processo demora, no mínimo, três horas e meia”, atira Diogo. Feita com farinha de trigo, ovos, fermento de padeiro/levedura fresca, água, açúcar, manteiga, canela, sal e sumo e raspa de limão é, na Confeitaria Castelo, cozida num tradicional forno a lenha, em vários tamanhos, chegando a maior a atingir quatro quilos e meio. “É a mais saborosa porque fica mais tempo no forno”, diz, o que lhe confere um sabor e uma textura característicos. Até lá chegar, a preparação passa por várias fases: “amassar, puxar a massa em rolo e espalmar em gravata, até ao enrolar em cone, que culmina com o corte que estiliza a parte superior”. As explicações estão descritas no Caderno de Especificações, desenvolvido pelo Agrupamento de Produtores de Fogaça da Feira, cujo objetivo passa por “promover o intercâmbio e a cooperação com associações e organismos nacionais e estrangeiros que prossigam objetivos similares, bem como organizar grupos de trabalho para a investigação da produção e comercialização do produto Fogaça da Feira”.