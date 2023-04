Tropical, fresco e mineral o Rum da madeira nasce do "ouro branco"

Na ilha “desde o início das nossas descobertas”, como explica Luís Faria, gerente do Engenhos do Norte, na vila do Porto Cruz, um dos mais antigos em atividade na Madeira, a funcionar desde 1949, a cana-de-açúcar foi uma “cultura bastante apetecida como vetor de criação de uma riqueza importante”, lê-se também no site da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). Era conhecido por “Ouro Branco” e usado na culinária, na doçaria e até como elemento decorativo. No entanto, “quando se levou a cana-de-açúcar para o Brasil, o açúcar que era feito na ilha perdeu valor e começou-se a produzir aguardente de cana-de-açúcar, que não é mais do que o rum agrícola”, garante Luís.

Segundo a DGADR, “o Rum da Madeira IGP é um rum produzido na Região Autónoma da Madeira (RAM), obtido exclusivamente por fermentação alcoólica e destilação do sumo de cana-de-açúcar, apresentando um título alcoométrico volúmico mínimo de 37,5% vol.” A área geográfica de produção “abrange as ilhas da Madeira e do Porto Santo”, sendo as zonas de maior importância canavieira “os concelhos da Calheta, Machico (nomeadamente a zona do Porto da Cruz) e Ponta do Sol, seguidos da Ribeira Brava e restantes concelhos da costa sul da Madeira”. No Caderno de Especificações acrescentam que as características são “influenciadas pelo processo produtivo” mas que, tipicamente, o Rum da Madeira Natural é “límpido e brilhante” e o Rum da Madeira Envelhecido tem uma cor “amarelada a topázio com possibilidade de reflexos dourados a esverdeados”.

Pode ser “sujeito a um envelhecimento em cascos de madeira de carvalho por um período mínimo de três anos” e distingue-se pela “tropicalidade, frescura, mineralidade e persistência típicas”. De entre o rol de produtos com o cunho Engenhos do Norte, destacam-se as marcas “BRANCA”, “970 Reserva de 6 anos”, “980” e “NORTH”, segundo informações do site oficial. “Fazer coisas diferentes” e conseguir uma cada vez maior valorização do produto é um dos objetivos da empresa. “Temos tido várias exportações, para Inglaterra, Alemanha, Coreia do Sul, mas é pena não termos mais produto para comercializar”, atira Luís Faria.