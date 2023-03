Em Ul, amassa-se o pão com amor para preservar uma arte

Feito com farinha de trigo “sem aditivos”, fermento, água e sal, o pão de Ul é obrigatoriamente cozido em forno a lenha e é essa uma das suas características mais distintivas. “Uso lenha de pinheiro, mas não é isso que está em causa”, explica Lurdes Resende, padeira de 69 anos. “É o lar do forno, que é de barro, e que por isso atinge temperaturas muito altas”. O mesmo acontece com a regueifa doce, com um toque de canela, outro dos símbolos de Ul, que ganha um sabor singular graças à cozedura em forno a lenha.

Rodeada por riachos, a freguesia de Ul, em Oliveira de Azeméis, sempre esteve ligada ao fabrico de pão. “São famosos nesta terra os moinhos de água, cuja existência vem de muito longe. Documentos do século XVIII já atestam a sua presença em terras de Ul”, lê-se no site da autarquia, onde se explica que “os moinhos de Ul e as padarias tradicionais representaram o passo inicial para o desenvolvimento, em que as atividades dos moleiros e das padeiras, ambas de igual sobrenome, tiveram grande influência.”

Anos antes, em 2000, foi iniciado o projeto de desenvolvimento integrado do Parque Temático Molinológico, com 29 hectares, localizado nas freguesias de Ul, Travanca e Loureiro, onde foram recuperados moinhos de água e criadas infraestruturas turísticas e culturais. Fazer uma visita guiada, espreitar a exposição permanente e conhecer a padaria, onde cheira a pão e regueifa de Ul, são algumas das atividades disponibilizadas no Núcleo Museológico do Moinho e do Pão, aberto todos os dias.

Hoje, o pão de Ul é um símbolo desta Aldeia de Portugal e do concelho, mas já são poucos os que colocam as mãos na massa para as confecionar. Por isso, a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis está a divulgar o projeto “Pão de Ul: Uma profissão com história”, com vários documentários sobre os fazedores de pão (ou padas) de Ul. Os principais objetivos são a “valorização da profissão, a preservação das histórias familiares ligadas ao seu fabrico e o reconhecimento do incalculável valor histórico, etnográfico, económico e social que o pão de Ul representa para a aldeia e as suas gentes”. O trabalho culminará com uma exposição e com o lançamento de uma publicação no Dia Mundial do Pão, 16 de outubro.