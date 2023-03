Micro vegetais, macro sabor e presença obrigatória na alta cozinha

Micro vegetais, micro verduras de vegetais e ervas aromáticas colhidos na fase inicial de crescimento, flores comestíveis, mini legumes e, mais recentemente, conservas e raridades. O catálogo da Microgreens, empresa criada por Tomás Lancastre, 30 anos, começou quando ainda estava a estudar. “Foi um projeto que começou na faculdade, em 2012. Fomos desafiados a fazer um plano de marketing sobre um produto novo, ou que não existisse em Portugal”, atira. “Apesar de já existir, ainda não era muito conhecido, e convenci o meu grupo a fazer sobre micro vegetais.” Chegaram a produzir, para experimentar, criaram um site, uma página no Facebook e, apesar da empresa não existir, começaram a receber contactos de chefs que queriam comprar porque não conseguiam encontrar com facilidade estes produtos em Portugal. À formação em gestão de empresas juntou-se a vontade de trabalhar no ramo agrícola e a MicroGreens saiu do papel e foi oficialmente criada, em 2015. “Percebi que havia procura mas, durante um ano, estive a fazer experiências de substratos, sementes, à procura de fornecedores…”, conta Tomás.

Apesar da loja online estar aberta a qualquer pessoa, reconhecem que a alta cozinha, nicho que dá volume à empresa, é o principal impulsionador. Também os pequenos empresários que fazem bolos encontram na MicroGreens um excelente fornecedor, graças à variedade de flores comestíveis. “Os bolos com flores comestíveis estão na moda, são uma tendência”, atira. Os envios são feitos para todo o país, exceto ilhas, e para Espanha, com entregas num máximo de 24 horas. “Todos os produtos são colhidos à mão, no pico da sua frescura e de acordo com as encomendas obtidas para que não percam as características pelas quais a Microgreens é conhecida”, pode ler-se no site oficial. “Controlamos todo o processo de produção, desde a sementeira, o crescimento e a colheita, pois só assim conseguimos garantir a elevada qualidade e segurança alimentar dos nossos produtos.”

Crescimento orgânico com futuro sustentável De uma “estufa minúscula”, com 30 metros quadrados, em Almeirim, passou a 5000 metros quadrados de estufa e um hectare de rua, na Amora. “Tivemos um crescimento orgânico, a procura foi sendo sempre maior”. E a qualidade do produto e do serviço influenciaram esse desenvolvimento. “Começámos com poucas variedades e hoje em dia temos mais de 200 produtos.” Ervilha, coentros, manjericão roxo, beterraba, shiso, mizuna e borragem são alguns dos microvegetais produzidos, durante todo o ano, graças às experiências com luz artificial. “Chegamos a ter dois meses seguidos sem sol e foi desastroso.” Nas flores, mais sazonais, são os amores-perfeitos as mais procuradas. Ao rol de produtos juntam-se ainda raridades, como a Carolina Reaper, “a malagueta mais picante do mundo” e, mais recentemente, conservas de picante. “Como produzimos sempre a mais, para não falhar encomendas, sobra produto e encontramos esta forma de o rentabilizar”, elucida Tomás. “É uma forma de reduzir o desperdício.”