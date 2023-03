De milho e centeio, escura e húmida, não há broa como a de Avintes (VÍDEO)

O fabrico de pão de milho em Avintes deve-se ao rei D. Dinis, no início do século XIV, quando o monarca proibiu a cozedura de pão no Porto. É por isso, longa a tradição de confecionar esta famosa broa feita de farinha de milho com um pouco de centeio para a adocicar e tornar mais morena, naquela que é conhecida como a “terra da broa”. Com direito a festival próprio, a Festa da Broa, que decorre todos os anos desde 1989, este Produto Tradicional Português, em fase de certificação, é elaborado com farinha de milho e um pouco de centeio que a torna distinta, mais adocicada e morena.

Consumida habitualmente para acompanhar a comida ou constituindo pequenas refeições com vinho e chouriça, linguiça, caldo verde e sardinhas, também pode prova-la na Padaria Arminda & Neto (Rua das Presas, 144 , Avintes, Vila Nova de Gaia. Tel. 912411334), a mais antiga da freguesia a produzir este emblema gastronómico local. Proteger e promover produtos alimentares tradicionais e regionais é um dos objetivos da Politica Agrícola Comum, que tem na certificação um selo de qualidade.

“Este formato desta broa é único no mundo, só aqui mesmo em Avintes”, assegura Arminda Neto, da Padaria Arminda & Neto, que herdou do sogro a arte de fazer Broa de Avintes. Antes de levedar, manda a tradição que a massa seja dividida com o Sinal da Cruz, de modo a dividi-la parcialmente em quatro. “O que faz levedar a massa é uma massa mãe, que fica do dia anterior,” detalha, explicando que depois “é cozida a lenha”, apresentando-se em dois tamanhos, de um e oito quilos.

Atrair os jovens agricultores e facilitar o desenvolvimento das empresas nas zonas rurais e promover o emprego, o crescimento, a igualdade de género, a inclusão social e o desenvolvimento local nas zonas rurais são objetivos do programa da PAC para o período compreendido entre 2023 e 2027.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, com estreia sábado, dia 4 de março de 2023 (11h35) conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Este é o nono episódio da trigésima temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

“Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.