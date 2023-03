Com as mãos na terra, entre Sintra e Cascais (VÍDEO)

VÍDEO: No coração de Cascais há um novo espaço que celebra a vida e a mesa, com respeito pelo que a terra dá. A Lota da Esquina (Largo Mestre Henrique Anjos, 182, Cascais. Tel. 21 484 1315) junta dois restaurantes com cozinhas independentes, esplanada e bar dançante num espaço com 400 lugares. Coube a Vítor Sobral - Prémio Carreira fazer renascer o antigo edifício da DocaPesca com um espaço que dá a provar os melhores sabores do mar e da terra. O chef destaca “uma ligação grande à pesca, aos pescadores, porque Cascais implica isso”, mas também, no piso cimeiro, o “produto terra e fogo”, além do bar que, à noite, e até às 2h00, “vira um bar dançante”.

Com o foco comum da cozinha de partilha e gastronomia portuguesa, uma marca do trabalho de Vítor Sobral, no piso Água, dedicado aos peixes e mariscos, trabalha com produtos do dia, enquanto no espaço Fogo tem um conceito mais ligado à terra, privilegiando os legumes e a carne, preferencialmente biológicos e grelhados.

É na Quinta do Pisão, uma propriedade com cerca de 380 hectares, que têm origem muitos dos hortícolas utilizados pelo chef. Dedicada à agricultura biológica e regenerativa ganhou dimensão no concelho de Cascais desde que foi criada a primeira horta comunitária, em 2009.



Apoiar os rendimentos e a resiliência das explorações agrícolas viáveis em toda a união, de modo a reforçar a segurança alimentar e promover o desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente de recursos naturais como a água, os solos e o ar são prioridades da PAC para o período compreendido entre 2023 e 2027.

Em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais, a Quinta do Pisão (Quinta do Pisão de Cima, EN 9 – 1 Cascais) permite aos visitantes colher e comprar legumes e frutas biológicas, além de organizar atividades de conexão com a natureza e os animais. Apostada num sistema agrícola saudável, resiliente e biológico, que ajuda a promover o desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente de recursos naturais como a água e os solos, em linha com as diretivas da Politica Agrícola Comum, da horta colhem-se anualmente perto de 20 toneladas de vegetais.

Prolongue o roteiro pela natureza do Parque Natural de Sintra-Cascais. Entre o verde da serra, o património edificado e as falésias, o mar serve de cenário aos vários trilhos de descoberta, entre pequenas rotas e a a Grande Rota “Caminho do Atlântico”.

Em direção a Cascais, o caminho tem paragem no Guincho, praia muito procurada por praticantes de surf, windsurf e kitesurf. O vento é o grande responsável por uma onda que atrai campeonatos mundiais e que cria um sistema dunar único.

É resguardado entre as dunas e a estrada do Guincho, que se localiza, quase escondido, o The Oitavos (Rua de Oitavos, Quinta da Marinha, Cascais. Tel. 214 860 0209. Integrado na paisagem, o edifício contemporâneo, em aço e vidro, guarda 140 quartos com vista sobre o mar. Pode ainda desfrutar de aulas e torneios de golfe, centro equestre e de passeios a cavalo pela Quinta da Marinha ou relaxar em comunhão com a paisagem, no Spa. Na cozinha, destaca-se a assinatura do Chef Cyril Devilliers, dedicados aos sabores da terra e do mar.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, com estreia sábado, dia 11 de março de 2023 (11h35) conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Este é o décimo episódio da trigésima temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

"Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.