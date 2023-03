A doce Cereja de São Julião é made in Alentejo

Ricardo Reia, 49 anos, é produtor há duas décadas, mas o negócio começou com o seu pai, há quatro. “A história da cereja de São Julião começou com o meu pai, há cerca de 40 anos, quando esta variedade apareceu, de forma espontânea, aqui na propriedade. Houve uma alteração genética de outras variedades”, conta. E a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural sustenta: “este tipo de cereja é proveniente de cultivares resultantes do cruzamento da cerejeira brava (Prunus avium L.) com as variedades autóctones da zona de Portalegre”.

Na propriedade maior, à qual se dedica, são “à volta de 12 hectares”, onde também há espaço para produzir outras variedades. Também o irmão, embora de forma independente, trabalha na mesma atividade. “Continuamos com o que o meu pai começou”, reforça, dando resposta a uma das medidas da PAC para o período 2023-2027, que se destina a atrair os jovens agricultores e a facilitar o desenvolvimento das empresas nas zonas rurais. “Felizmente, gosto muito do que faço”, atira. Vende-se, especialmente, no Baixo Alentejo e em Lisboa, quando há excessos de produção. “Localmente, aqui na região de Portalegre, até vendo pouco”, admite.

Com “todas as características” para se adaptar bem ao “micro-clima” local, a Cereja de São Julião DOP é “uma cereja de cor preta, com acentuada pigmentação na polpa, bem visível ao corte e à mastigação, de sabor muito doce, forma redonda, pedúnculo comprido e com peso médio entre 5 a 8 gramas”, diz a DGADR.

“A nossa cereja tem uns atributos diferentes porque estamos no Alentejo. Temos o sol alentejano.” Com temperaturas de primavera diferentes de outras regiões do país onde há produção de cereja, a Cereja de São Julião DOP tem a textura e cor mais acentuadas, o que se consubstancia, também, no paladar. “Na altura da maturação do fruto, temos um clima mais quente, o que nos dá mais açúcar residual na fruta. Muita gente prova e fica rendida, porque não estava habituada ao sabor”.

Também a localização, num “cantinho da Serra de São Mamede”, onde os invernos são mais rigorosos, com temperaturas muito baixas, permitem a produção deste fruto, que se desenvolve na primavera, “entre meados de maio e meados de junho”. Em condições normais, claro. Isto porque as características da cerejeira, “uma árvore sensível e propícia a doenças” e as alterações climáticas afetam o desenvolvimento da produção. “Temos tido muito mais dificuldades”, desabafa Ricardo. “Antigamente, há 20 ou 30 anos, o clima era igual: o inverno rigoroso, a primavera amena, o verão quente… agora não. Hoje temos 5ºC, amanhã temos 20ºC. O ser humano tem problemas de adaptação à temperatura. Num dia estamos de t-shirt, no outro de casaco e no dia seguinte ficamos doentes. Com as árvores é igual. É difícil para se adaptarem, mas temos que tentar minimizar esses danos.”

A sustentabilidade social, ambiental e económica na agricultura e nas zonas rurais são linhas orientadoras da PAC - Política Agrícola Comum que, em Portugal, tem como objetivos principais valorizar a pequena e média agricultura, apostar na sustentabilidade do desenvolvimento rural, promover o investimento e o rejuvenescimento no setor agrícola a a transição climática no período 2023-2027.

