Lampreia: a “rainha” do rio Minho ainda se pesca por métodos ancestrais (VÍDEO)

Mais do que um prato de excelência, emblema desta região banhada pelo rio Minho, a lampreia tem também grande importância cultural e económica para as gentes minhotas, que continuam a usar métodos ancestrais para a sua captura.

Autóctone e anádroma, a lampreia nasce no rio e cresce principalmente no mar. Entre janeiro e abril vem desovar ao rio e é capturada através de pesca artesanal para ser apreciada pelos seus muitos fãs seca, fumada ou em conserva, ou fresca, assada na brasa, à Bordalesa ou em arroz.

No rio Minho, onde surge numa extensão de cerca de 80 quilómetros, existem duas zonas distintas, em função das artes de pesca utilizadas, e com dois períodos de captura diferentes. Em Vila Nova de Cerveira e Caminha a pesca decorre entre janeiro e abril. Já nas pesqueiras a montante da Torre de Lapela, acontece de fevereiro a maio.

“É com redes, redes volantes, depende da maré, neste caso como rio tem bastante água é sempre volante”, detalha Alberto Castro, experiente pescador. “A lampreia pescada na hora não é tão boa para comer, convém estar um dia ou dois no viveiro. Fica mais rija e ganha qualidade", defende, sobre o ciclóstomo que pode chegar a um metro de comprimento e pesar 2,5 quilos.

Recurso endógeno e de elevado valor gastronómico, a Lampreia do Rio Minho promove as potencialidades naturais e culturais dos concelhos do Vale do Minho, contribuindo também para promover a gestão eficiente de recursos naturais, reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais e contribuir para a proteção da biodiversidade, pilares da Politica Agrícola Comum para o período compreendido entre 2023 e 2027.

Para o mês de março, está agendada mais uma edição da iniciativa “Lampreia do Rio Minho - Um Prato de Excelência”, que envolve a ADRIMINHO, a Confraria da Lampreia do Rio Minho, e os municípios de Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira. Mas até abril, é a grande atração dos restaurantes do Vale do Minho. Em Vila Nova de Cerveira, a Casa Lau, de portas aberta há 27 anos, é um dos destinos certeiros para quem aprecia o tão famoso ciclóstomo.

Aqui, a lampreia é considerada “o nosso diamante do rio”, assegura Júlio Vaz, da Casa Lau (Rua da Igreja, Loivo, Vila Nova de Cerveira Tel. 251 795 162) onde uma dose, confecionada nas versões mais tradicionais, à Bordalesa, em arroz, assada na brasa, ou num surpreendente paté ou escabeche, pode ser partilhada por três apreciadores.

