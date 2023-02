Cumprir a tradição da pesca da lampreia no rio Minho (VÍDEO)

Repleta de edifícios históricos, Caminha convida a um passeio de descoberta, da emblemática Torre do Relógio, o único torreão remanescente do castelo de Caminha, passando pela Igreja Matriz, do século XV; o Chafariz de Caminha, as Muralhas Seiscentistas ou percorrendo a Rua Direita, emoldurada pelas casas manuelinas e renascentistas.

Prossiga o passeio a pé ou de bicicleta, mais perto da natureza, escolhendo uma das ecopistas e ecovias ou os cinco trilhos pedestres de pequena rota, devidamente sinalizados. O mais longo, que excede os 19 km, é o Trilho Por Entre o Mar e a Montanha, que passa no Alto da Espiga, permitindo desfrutar da paisagem sobre o Estuário dos rios Minho e Coura. É nestas águas límpidas que se captura um dos emblemas da gastronomia da região. No rio Minho, a lampreia pesca-se com rede , entre janeiro e abril ou nas pesqueiras, de fevereiro a maio.

“A lampreia pescada na hora não é tão boa para comer, convém estar um dia ou dois no viveiro. Fica uma lampreia mais rija e ganha qualidade”, explica o pescador Alberto Castro.

Recurso endógeno e de elevado valor gastronómico, a Lampreia do Rio Minho promove as potencialidades naturais e culturais dos concelhos do Vale do Minho, contribuindo também para Promover a gestão eficiente de recursos naturais e a proteção da biodiversidade, pilares da Politica Agrícola Comum.

Prove-a no restaurante Casa Lau (Rua da Igreja, Loivo, Vila Nova de Cerveira Tel. 251 795 162) onde é servida “em paté, escabeche, que pode dar para entrada ou prato, fumada, à bordalesa, assada com legumes ou em arroz”, detalha Júlio Vaz, da Casa Lau, um dos restaurantes aderentes ao evento “Lampreia do Rio Minho - Um Prato de Excelência”, que decorre em março envolvendo a ADRIMINHO, a Confraria da Lampreia do Rio Minho, e os municípios de Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias , produzido pela PopUp Alive , com estreia sábado, dia 18 de fevereiro de 2023 (11h35), conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher , SIC Radical e SIC Internacional . Este é o sétimo episódio da trigésima temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

“Da terra à mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.