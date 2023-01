Vinho de Alenquer DOP: Provar a história em ambiente familiar (VÍDEO)

Reza a história que a cultura da vinha neste concelho da Região Oeste remonta à época dos Descobrimentos. Volvidos mais de 500 anos, a produção vínica permanece indissociável das propriedades seculares. Território de vinhos, Alenquer promove o circuito das Quintas de Alenquer, que transporta o visitante para o imaginário das grandes propriedade e solares quinhentistas. Uma das paragens é feita na Quinta de Chocapalha, propriedade da família Tavares da Silva desde a década de 80, onde atualmente se cultivam 85 hectares de vinha, com 14 diferentes castas, entre elas as mais emblemáticas da região, como a Arinto e a Castelão.

Com Denominação de Origem Protegida, os vinhos de Alenquer perencem à Região Demarcada de Lisboa, onde se produzem vinhos tintos, brancos e rosés, vinhos “vinhos clássicos, com grande capacidade de envelhecimento”, assinala Sandra Tavares da Silva, explicando que derivado ao clima e aos solos, conseguimos ter bons níveis de acidez, bons níveis de frescura, daí que seja uma região com grande reconhecimento e com grande nome a nível de produção de vinhos.

Na Quinta de Chocapalha o respeito e o amor pela terra “sempre foi um ponto fulcral para nós porque sempre pretendemos ter um ecossistema puro, saudável”, assinala, ditam práticas agrícolas amigas do ambiente, “uma grande eficiência da água, saúde e preservação dos solos. Para nós sempre foi importante mantermos um coberto vegetal tornando o solo mais rico, mais fértil e mais saudável”.

A Quinta de Chocapalha aposta num sistema agrícola saudável, resiliente e biológico, que ajuda a promover o desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente de recursos naturais como a água e os solos, em linha com as diretivas da Politica Agrícola Comum.

Para além da produção, a história e a paixão da família pelo vinho, levou a abertura do espaço para várias experiências de enoturismo.

“É um sonho de família, que começa com os nossos pais, em que saímos de Lisboa e vimos para Alenquer, na aldeia Galega da Merceana”, explica Andrea Tavares da Silva, a nova geração à frene dos destinos da propriedade.

“Temos essencialmente três programas de enoturismo, que são sempre acompanhados por um membro da família, numa experiência muito intimista, assegura, “sempre com o objetivo de mostrar a quem nos visita o que é o resultado do amor de uma família”.

Os 3 programas de enoturismo da Quinta de Chocapalha

(Aldeia Galega da Merceana, Alenquer. Tel.: 263 769 317) incluem visita à vinha, à adega e uma prova de no mínimo três vinhos, que no inverno pode ser degustada em frente à lareia, na companhia de enchidos e queijos regionais.

