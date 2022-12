Partir à descoberta de cogumelos silvestres no Centro de Portugal (VÍDEO)

“Temos a sorte de estar nesta fantástica região carregadinha de produtos da natureza mas efetivamente os cogumelos são o nosso tesouro”, retrata Rui Cerveira, do restaurante Casa da Esquila, sobre as 600 variedades de cogumelos diferentes a que em acesso a parir da adeia de Caseleirro. “É uma maravilha”, garane, subinahndo algumas das caraerísicas dos cogumelos locais: “O que nós estamos aqui a ver são pedaços de saúde. Pelas suas características até em termos gastronómicos não há melhor, destaca o chef.

As diferentes espécies de cogumelos silvestres são identificados pelas caraterísticas que apresentam e que permitem distinguir quais são comestíveis e quais são perigosos para pessoas e animais. Depois de identificados e recolhidos, os cogumelos são trabalhados na cozinha por Rui Cerveira, que elogia a grande versatilidade deste produto.

A silvicultura orientada para produção micológica é uma das apostas da Política Agrícola Comum (PAC), que visa a valorização dos produtos do meio rural, cuja produção está intimamente relacionada com a gestão e conservação das florestas.

A 9 km de Sortelha, a Casa da Esquila (Rua da Estrada, 74, Casteleiro. Tel. 271 381 070) é um dos restaurantes associados da iniciativa “Receitas que contam Histórias". O espaço é liderado por Rui Cerveira, que decidiu voltar às origens, o espaço é um verdadeiro museu vivo da cultura gastronómica da região e com muitas estorias para contar. “Aquilo que eu comi quando era criança. É isso que tentamos recriar”, explica, com base em “produto de qualidade aqui da região”. Inspirado pelo trabalho da avó, o chef Rui Cerveira leva para a mesa tudo o que a natureza oferece…

A sustentabilidade social, ambiental e económica na agricultura e nas zonas rurais são linhas orientadoras da PAC - Política Agrícola Comum que, em Portugal, tem como objetivos principais valorizar a pequena e média agricultura, apostar na sustentabilidade do desenvolvimento rural, promover o investimento e o rejuvenescimento no setor agrícola e a transição climática no período 2023-2027.

“Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.